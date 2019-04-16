Пожар в Нотр-Дам де Пари: как украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже

Основную структуру здания Собора Парижской Богоматери пожарным удалось сохранить / Фото: RT

15 апреля в центре Парижа загорелся символ французской столицы – легендарный Собор Парижской Богоматери. Лишь спустя 10 часов пожарным удалось потушить Нотр-Дам де Пари.

Украинские звезды бурно отреагировали на печальное событие, которое всколыхнуло весь мир, и поделились на своих страницах в соцсетях воспоминаниями с путешествий в Париж и посещения Нотр-Дам де Пари.

Певица Джамала вспомнила о своей поездке в Париж, которая состоялась ровно 4 года назад – в апреле 2015 года.

"В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм "Поводырь" в рамках "Дней украинского кино". На память остались фото и впечатления, которыми я поделилась с bestinua: "...о самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять", - написала артистка.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что жила в детстве во Франции, и была в Нотр-Даме десятки раз.

"Только сегодня в интервью вспоминала свое парижское детство и рассказывала, что очень люблю Париж за то, что годами там все стало и неизменно. Но, как оказалось, уже в те же минуты начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. Нету сил смотреть видео и фотографии горящей крыши такого невероятного сооружения. Я была в Нотр-Даме десятки раз. Как-то на католическое Рождество была на службе, а в детстве я просто любила прийти туда и посидеть, рассматривая витражи, сотни маленьких узоров... Казалось, что вид с набережной напротив на Нотр-Дам - вечный, так было 800 лет до нас и будет еще столько же, как минимум. Я верю и надеюсь, что удастся спасти хоть что-то и восстановить. Не может просто так сгореть такое произведение искусства. Грустно и больно", - написала ведущая.

В свою очередь, Святослав Вакарчук процитировал строки с романа Олеся Гончара "Собор".

"Пылает часть цивилизации, не просто памятник культуры, архитектуры. Люди, берегите друг друга, мир и соборы, "соборы своих душ", - написал в Twitter музыкант.

Украинская актриса Ольга Сумская отметила, что собор можно и нужно восстановить.

"Весь мир шокирован, красивый собор, символ Франции, который вдохновлял не только верующих, но и поэтов, художников, музыкантов, актеров, людей всех национальностей и вероисповеданий... Интересно, что собор построен в стиле "пламенеющей готики"... Пророческое совпадение. Но! Это не человек, которого невозможно воскресить Нотр Дам можно и нужно восстановить! Эта беда должна нас объединить, всех цивилизованных людей! Всех европейцев!", - написала актриса.

Упомянули о горящем Соборе в Instagram Stories украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица из Украины Светлана Лобода. Ефросинина показала фото Нотр-Дама, подписав "как хрупок этот мир", а артистка показала вид с собора, поместив эмоджи-разбитое сердечко.

Напомним, вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша. Позже огонь удалось потушить: что известно о пострадавших и разрушениях.

Также стало известно, что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара.