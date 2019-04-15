Пожар в Соборе Парижской Богоматери: обрушились шпиль и крыша

15 апреля 2019, 21:27

Пожарным не удается затушить огонь.

  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери Reuters

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже полностью обрушилась крыша легендарного католического храма.

Как сообщает RT, в результате быстрого распространения огня упал шпиль Нотр-Дам де Пари.

Пожар в одном из символов французской столицы предварительно возник на верхних уровнях здания, где проводились ремонтные работы.

Сообщений о пострадавших пока нет. Все туристы были эвакуированы из собора. Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где находится здание, и оцепила территорию.

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пожар Париж Собор Парижской Богоматери
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