Пожар в Соборе Парижской Богоматери: обрушились шпиль и крыша

Пожарным не удается затушить огонь.
В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже полностью обрушилась крыша легендарного католического храма.
Как сообщает RT, в результате быстрого распространения огня упал шпиль Нотр-Дам де Пари.
Пожар в одном из символов французской столицы предварительно возник на верхних уровнях здания, где проводились ремонтные работы.
Сообщений о пострадавших пока нет. Все туристы были эвакуированы из собора. Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где находится здание, и оцепила территорию.
The moment the spire collapsed at #NotreDame. #Parispic.twitter.com/VNT1HzMFpx— Mark Robinson (@robboma24) 15 апреля 2019 г.
На видео — момент обрушения шпиля Нотр-Дам де Пари https://t.co/AHdgNHtD1Zpic.twitter.com/7Kt1ymqyrB— TJ (@tjournal) 15 апреля 2019 г.