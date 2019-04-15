"Пожар случился после визита украинских кандидатов": соцсети обсуждают пожар в Соборе Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери охвачен огнем / Reuters

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже полностью обрушились часы, шпиль и крыша легендарного католического храма.

По предварительным данным, пожар в одном из символов французской столицы возник на верхних уровнях здания, где проводились ремонтные работы.

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В украинских социальных сетях комментируют одну из главных культурных катастроф XXI века.

"Срочно! Всем порохоботам! После поездки наркомана в Париж загорелся собор Парижской Богоматери! ...Собор реально жалко, но ведь скажут, скажут, что так оно и было", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

Политолог Тарас Березовец отмечает, что Парижу повезло отделаться одним пожаром:

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть"

Дипломат Богдан Яременко посчитал, что пост Березовца является неуместным.

Журналист Михаил Ганницкий вспомнил, что Собор горел уже не раз в истории:

"Это вызов для современных французов - воссоздать Нотр Дам.Его начали возводить в 1163-м.Строили столетиями. Он уже горел, не раз. Чинили. Восстанавливали. Продолжали.Верю, он возродится.

ps. Это трагедия и шутки не уместны. Но пожар случился после визита в Париж двух украинских кандидатов... верите ли вы в символы?"

Журналист без посредников Аркадий Бабченко подчеркнул, что сейчас решается вопрос, быть или не быть независимой Украине, предложив не обращать внимания на информационный шум.

"Горит знаменитый Собор Парижской Богоматери. Информацию "Надзвычайным Новынам" подтвердили в городской пожарной службе Парижа. Напомню, Собору 850 лет...Бестолковое поколение, что возомнило, будто Бога за бороду ухватило... А по сути, в центре Европы такую историческую Святыню уберечь не в состоянии. Сами от себя же уберечь не можем...", - сокрушается известный телеведущий Константин Стогний.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принес свои соболезнования президенту Франции Макрону и всем французам.

"Шок и боль для всех нас", - написал Зеленский.

Горит Нотр Дам де Пари: фото пожара