Скандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери

16 апреля 2019, 13:47

Известные карикатуристы привязали пожар в соборе Нотр Дам де Пари к текущей политической ситуации во Франции.

Пожар в Нотр Дам
Пожар в Нотр-Дам де Пари / B.Moser /BSPP

Скандально-легендарный французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на вчерашний масштабнейший пожар в шедевре архитектуры человеческой цивилизации − соборе Парижской Богоматери.

Как всегда, острые на язык художники и журналисты написали "реформы" и изобразили президента Франции Эммануэля Макрона, у которого на голове вместо прически горит Нотр-Дам де Пари.

"Я начну с несущих конструкций", — как бы обращается к читателям чиновник.

Та самая карикатур / Charlie Hebdo

Напомним, громадный пожар в шедевре мировой готической архитектуры − соборе Парижской Богоматери (воспетом в легендарном одноименном произведении классика французской романистики Виктора Гюго) начала поздним вечером во вторник, 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Потушить его удалось только через несколько часов. От беспощадного огня удалось спасти две башни Нотр Дам де Пари и определенное количество сокровищ культуры, в том числе и Терновый венец Иисуса Христа.

Позднее Тарас Березовец, известный украинский политолог/телеведущий и ярый адепт действующего президента Украины Петра Порошенко отметился жесткой шуткой по поводу пожара.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал он.

 За свой сарказм Березовец сперва получил от посла Франции в Украине Изабель Дюмон, а потом и от пользователей соцсетей -  даже несмотря на оперативно принесенные извинения.

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карикатура Charlie Hebdo пожар Собор Парижской Богоматери
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