Закон о языке: как шулеры во власти снова прикрыли нищету украинцев

Власти нужно наконец заняться экономикой, а не языком/ УНИАН

По последнему исследованию МВФ, структуры, которая даёт деньги, Украина - самая бедная страна Европы по ВВП. Даже Молдавия впереди. Регресс очевиден.

Бизнес просит, умоляет законодателей и прочих власть имущих бороться с коррупцией, ввести налог на выведенный капитал, реформировать судебную систему и другие бизнесориетированные законы и постановления, но их ждут годами и они не принимаются.

Но очень быстро принимают закон про украинский язык. Который опять усилит раскол в обществе, которое и так поделено на две части после выборов.

Опять работать некогда, все в Фейсбуке, поливают друг друга помоями.

Какая разница, на каком языке говорят люди, если они миллионами уезжают из страны???

Читайте также"Дуракам в Зраде закон не писан": депутаты заблокировали подписание языкового законаЯ не против того, конечно, что язык страны нужно поддерживать и развивать. Но я против того, чтобы шулера каждый раз доставали языковой вопрос, когда нужно прикрыть общую нищету, что-то опять украсть или для того, чтобы в очередной раз отвлечь людей от того, что на самом деле в стране нет и не было ни одной реформы!

И, да, Израиль воюет. Каждый день. Но это растущая экономика с нулевой коррупцией, увеличивающимся населением и отличным бизнесклиматом со вторым, официальным языком, кроме иврита, внимание, арабским!

И Польша растущая экономика. В мировой тройке по темпам роста. Поляки считают главной причиной роста приезд дешёвой и квалифицированной рабочей силы из Украины.

Так может хоть что-то сделаем для приезда людей в Украину?! Ну хоть какой-то рабочей силы. А для тех, кто называет отъезд людей достижением, напомню, на место уехавших поляков приехали украинцы. А на место уехавших в Польшу украинцев никто не приехал и не приедет!!! Просто в стране стало меньше людей. А значит налогов, потребления и перспектив.

Читайте также"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языкеПатриотизм - это когда ты ведёшь себя так, что люди из других стран, хотят стать гражданами твоей страны. Всё остальное, то, что мы сейчас наблюдаем, дешёвый популизм и примитивная технология, отвлекающая от ежедневного воровства.

Если разочаровал кого-то извините, понимаю ваше желание верить в лучшее или жить в иллюзиях, но иллюзии плохая штука. Находясь в иллюзиях, ты все время идёшь не туда!

Давайте уже займёмся экономикой. Это точно всех объединит. Средней зарплатой, например, в 1 тысячу евро. Вот отличная задача на ближайшие пять лет. И возврат убежавших от таких законов Граждан Украины, которые прямо сейчас делают другие страны сильнее. Другие страны. Но не Украину.