Петр Алексеевич, а где ваш план?

Россия начала атаку паспортами / Facebook.com

Все предельно просто. Никаких теорий заговора и прочей конспирологии. Поведение РФ абсолютно предсказуемо в последние дни. Так как проигрывает ее пятилетний партнёр, при котором существенно вырос товарооборот (в том числе теневой), были отработаны идеальные контрабасные энергетические схемы и хорошо здесь укоренился "ru-смотрящий Медведчук В.В.", то в ход пошли мелкие пакости.

Чтобы прощупать нового, посмотреть пределы его прочности, склонить к контактам со своим смотрящим. Потому что он для русских... непонятен. В отличие от крайне предсказуемого и встроенного в "трансграничные схематозы" Петра Порошенко.

Ну и с каким "Путиным" боролся славный Петр Алексеевич? С тем, который теперь, после своей "победы", сам себя раздевает? Люблю логику полезных идиотов - она так изящна.

Читайте такжеРаздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит ЗеленскийВпрочем, важно уже не это. Важен вообще базовый принцип реакции господина Порошенко на любые кризисы. Итак, концепция "паспортизации" оккупированых РФ территорий разрабатывалась давно. Впервые эти идеи прозвучали ещё в далёком 2017. Тогда же началась бумажная подготовка.

За это время, разумеется, команда Порошенко вообще не подготовила ни единого действенного антикризисного плана. А зачем? И потому когда вполне прогнозируемый День Х случился, вся реакция господина Порошенко, крутого защитника всего самого крутого, свелась к традиционным трём шагам.

Первый: классическое "многочленное" заявление - "видите, какие омерзительные эти русские?" Видим. "Но мы не позволим, потому что готовы встретить во всеоружие". Отлично. Как именно встречать будем? Никак. Вернее, традиционным п@здежом ни о чем.

Второй шаг: собрать крутейшее заседание СНБО, чтобы ещё раз сказать, "не позволим, круто ответим", но только уже двумя голосами - кричащим Порошенко и гнусавым Турчинова. Ну и обязательно дать поручения всем подумать, что делать. Скромно спрошу: "а почему антикризисный пакет на это случай не был разработан год-два назад?" Ну скажем, лишение гражданств, визовые режимы, закрытие границ, финансовые отказы? Риторическое

Читайте такжеДля чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛОТретий шаг. Совбез ООН в таких случаях, когда есть место обострению и без того горячего двухстороннего конфликта, собирается автоматически. По заявке любой из сторон конфликта. Правда, такое заседание тоже не даёт никакой практической логистики, ограничиваясь крайне обтекаемым и инфантильным - "ребята, ну заканчивайте". И все...

Больше ничего не сделано и сделано не будет. Потому что Порошенко - это совсем не про эффективные решения и логистику, а только про омерзительный пафос... И вялая международная реакция на весьма конкретное событие - тоже прямое свидетельство того, что нет и никогда не было никакой действенной международной поддержки ПА.

Почему? А потому что сама Украина не предлагает эффективных солидарных действий, а прочие имеют свои северные потоки. Поэтому просто продолжаем наслаждаться бездействием болтунов. И классическим нытьем крайне некомпетентного менеджера.