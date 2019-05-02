В Кремле хотят убрать Путина с помощью Зеленского?

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

2 мая 2019, 06:54

Появление новоизбранного украинского президента в российском эфире ничего хорошего для Путина не сулит.

Зеленский
Зеленского будут крутить по росТВ / Reuters

Похоже на то, что в России повторяют ошибки команды Порошенко. И вопрос не в отторгающе негативной тональности кампании против Владимира Зеленского, об этом сказано уже много. Дело в другом.

Рейтинговый взлет Зеленского начался в новогоднюю ночь 1 января, сразу после его обращения к украинцам, в котором он заявил о своём выдвижении в президенты Украины. Это обращение на несколько минут опередило новогоднее поздравление Петра Порошенко и детонировало видимо бурную реакцию президента. Ибо полтора часа спустя поднятые по тревоге "порохоботы", а с утра и подконтрольные Банковой медиа начали массированную информационную атаку на Зеленского. Ни остановиться, ни просто сбавить обороты, эта машина уже не смогла.

Читайте такжеКак Зеленский превращает Путина в посмешищеЭта истерия указала украинцам на основного соперника Порошенко и во многом предопределила исход выборов. Команда Порошенко буквально втолкнула Зеленского в центр информационной повестки дня. И счет как говорится на табло. 

Это теперь уже постфактум политтехнологи Порошенко сетуют, что против внесистемного кандидата такая массированная кампания вела к результату обратному желаемому.

В чем же сходство? Любое сравнение безусловно хромает, но по факту. Еще не состоялась инаугурация нового украинского президента, а он уже в эфире одного из самых топовых российских каналов. Из "запасников" НТВ достали шоу с участием Зеленского записанное еще в далеком 2011 году. Шоу развлекательное, контекст вполне позитивный.

Учитывая то, с каким интересом наблюдали в России за дебатами на Олимпийском, нет сомнений в том, что рейтинг шоу с Зеленским будет очень высоким, если не запредельным. И это шоу абсолютно бесплатно будет подогревать позитивный интерес к Зеленскому. все выглядит так, что украинский президент, не прилагая к этому никаких усилий начал экспансию в информационное пространство России. Российский же обыватель к этому, похоже, готов. А вот для российской политэлиты риски налицо, против человека, выступающего с позитивными месседжами и развлекательным контентом будет сложно вести информационную борьбу.

Читайте такжеЗеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толкуЧто интересно, ряд российских экспертов предупреждали о таких рисках. Тот же Евгений Минченко прогнозировал, что популярность Зеленского в России будет расти, и "нам нужно думать, что с этим делать".

Вот только реакция, согласитесь, какая-то выходит странная, от обратного. Хотя вполне возможно появление старого шоу на экранах, это следствие борьбы башен Кремля или проявление антипутинской фронды в среде российской элиты.

Санкции создают серьезные жизненные неудобства многим представителям правящего сословия. НТВ входит в империю "Газпрома" изрядно растерявшему за последние пять лет свою капитализацию. Нельзя исключить, что таким способом играют на "понижение" Путина, исподволь готовя почву для его ухода.Так или иначе никакого профита для президента РФ появление в российском эфире новоизбранного украинского президента точно не несет.

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Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Золотарев
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