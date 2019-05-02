Восемь заповедей для Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

Уходящая с позором старая украинская команда начала свой цикл законом о мове. И заканчивает его законом о мове.

В промежутке - потеря территорий, эмиграция миллионов людей, кровь, грязь, популизм и коррупция!

Тем временем, ЦИК официально зафиксировала победу новой команды. Уверен, тут все просто и нужно всё делать с точностью до наоборот:

Не возглавлять коррупцию, а бороться с ней. Не врать украинцам, а говорить правду, какой бы горькой она не была. Не ругаться со всеми соседями, а искать пути диалога. Не отправлять своих граждан усиливать чужие экономики, а возвращать их, чтобы усиливали свою. Не разделять людей по языковому и национальному признаку, а объединять их национальными идеями. Не заниматься прошлым, а думать о будущем. Не заниматься популизмом, а проводить реформы. И, очень важно, не быть мародёрами, как предыдущие, а быть созидателями.

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До этого не нужно заканчивать Гарварды и Оксфорды. Для этого нужно быть людьми. И любить свою Родину больше, чем себя!!!

Очень надеюсь у новой команды всё получится .