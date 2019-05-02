Восемь заповедей для Зеленского

Для того, чтобы показать результат, Владимиру Зеленскому и его команде нужно просто быть людьми.
Уходящая с позором старая украинская команда начала свой цикл законом о мове. И заканчивает его законом о мове.
В промежутке - потеря территорий, эмиграция миллионов людей, кровь, грязь, популизм и коррупция!
Тем временем, ЦИК официально зафиксировала победу новой команды. Уверен, тут все просто и нужно всё делать с точностью до наоборот:
- Не возглавлять коррупцию, а бороться с ней.
- Не врать украинцам, а говорить правду, какой бы горькой она не была.
- Не ругаться со всеми соседями, а искать пути диалога.
- Не отправлять своих граждан усиливать чужие экономики, а возвращать их, чтобы усиливали свою.
- Не разделять людей по языковому и национальному признаку, а объединять их национальными идеями.
- Не заниматься прошлым, а думать о будущем.
- Не заниматься популизмом, а проводить реформы.
- И, очень важно, не быть мародёрами, как предыдущие, а быть созидателями.
Читайте такжеКак Зеленский показал зубыКоротко. Просто. Эффективно.
До этого не нужно заканчивать Гарварды и Оксфорды. Для этого нужно быть людьми. И любить свою Родину больше, чем себя!!!
Очень надеюсь у новой команды всё получится .