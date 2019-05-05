Путин с компрометации Порошенко окончательно переключился на Зеленского

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 мая 2019, 09:15

Пока Зеленский только обещает, Путин уже пошел в наступление.

Путин и дебаты
Путин принялся действовать против Зеленского / соцсети

Российские пропагандистские медиа довольно демонстрируют, как жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выстраиваются в очереди за "паспортами Путина", как рассказывают журналистам, что их регионы являются частью "русского мира", как радуются, что о них вспомнили. Вот такие репортажи и будут важной составляющей новой информационной войны России против Украины. 

Пока новый президент Владимир Зеленский только обещает информационную войну и приглашает журналистов помогать его администрации в противостоянии с Кремлем, старый президент Владимир Путин уже перешел к новому этапу военных действий - пока на пропагандистском фронте, но далее будет. И приглашать ему никого не нужно - информационные войска России всегда наготове.

Содержание и цель этой информационной войны на период нескольких ближайших месяцев понятны. Если вложить содержание в одно предложение - "Вы думали, что Зеленский - ваш президент? Нет! Путин - ваш президент!"

Кремлю совсем не нужно, чтобы на выборах в новую Верховную Раду победила виртуальная партия нового украинского президента "Слуга народа" и тем более - национально-демократические силы. Но для того, чтобы обеспечить на востоке и юге Украины успех проросийским силам, нужно доказать пророссийскому или политически незрелому электорату, который в очередной раз обманули. Обещали помириться с Россией - а теперь выдвигают условия. Обещали улучшить жизнь - а оно не улучшается. А вот Путин - он не обещает. Он действует. Он подписывает указы - и они начинают выполняться буквально на следующий день! Начали паспортизацию Донбасса - но рассуждают о том, чтобы давать российские паспорта всем украинским гражданам, которые того пожелают. Но ясно, что для воплощения в жизнь этой мечты в Украине должна быть власть, готова дружить с Кремлем, а не с Западом.

Итак, направление российской пропаганды понятно. С компрометации Петра Порошенко она уверенно переключается на компрометацию его преемника. Это тем более актуально, потому что в 2014 году большая часть электората южных и восточных областей Украины воздержалась от участия в выборах президента, потому что не видела среди претендентов своего кандидата. На этот раз все было иначе и Кремлю важно убедить эту часть избирателей Зеленского в их ошибке.

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Но главным в этой кампании компрометации и ненависти будет, конечно, не только то, что будет появляться в российских СМИ. Ситуация станет более понятной, когда к кампании "Зеленский - не наш президент" активно подключатся те украинские телеканалы и интернет-издания, которые были главными критиками украинского президента Порошенко. Именно их позиция буквально за несколько недель продемонстрирует, насколько серьезно Кремль настроен на дискредитацию нового украинского президента и деморализации его сторонников на востоке и юге страны и к чему готовиться новой власти. Но то, что новая информационная война началась - факт. То, что в Москве не собираются успокаиваться и просто следить за периодом транзита украинской власти - факт. И то, что на такой серьезный вызов надо будет отвечать не постами в фейсбуке и роликами в Ютюбе, а президентскими указами и действиями силовых структур - также факт. Иначе Украина рискует не просто политической и экономической стабильностью, а потерей новых территорий на востоке страны и опасностью эскалации вооруженного конфликта там, где это не ожидают.

Виталий Портников - журналист и политический комментатор, обозреватель, для Радио Свобода

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Донбасс Россия Виталий Портников Владимир Зеленский паспорта Владимир Путин Украина
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