Для Украины главным врагом был и остаётся Советский Союз

Внезапно прилетело из оккупированного Крыма: оказывается, Украину и Россию объединяют многовековая история и борьба против врагов, нападавших на СССР. Так заявил Ефим Фикс, занимающий должность первого заместителя так называемого крымского "госсовета". А по сути – органа российской оккупационной администрации незаконно аннексированного полуострова. Фраза среди прочих прозвучала в ответ на заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского: "Общего между Украиной и Россией осталась только граница".

Вряд ли ответ господина Фукса можно считать очередным образцом российской пропаганды. Всё гораздо глубже, сложнее и, как часто говорят хорошие врачи, давно и сильно запущено.

Ни у Ефима Фукса, ни у депутатов российской Государственной Думы, ни у президента РФ Владимира Путина нет, и никогда не было понимания того, что как СССР и был главным врагом Украины. Да и не только нашей страны – всех пятнадцати "союзных республик", включенных в состав СССР путём прямого военного вторжения.

Читайте такжеВпереди у РФ - либо новый СССР, либо грохочущий распад с "выносом Вольдемаровны"Оккупация началась уже в конце 1917 года, когда в Петрограде российские большевики захватили власть практически без боя. До 1922-го, то есть, до момента официального образования Союза Советских Социалистических Республик, советская власть утвердилась на штыках Красной Армии в Украине (кроме западных регионов и Закарпатья), Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии. В 1939-1940 годах после подписания между СССР и её политическим союзником, нацистской Германией, пакта Молотова-Риббентропа в состав Союза вошли Западная Украина, Молдавия и три республики Прибалтики. Окончательно самая дальняя западная часть советской границы закрепилась на карте СССР в 1944 году, после присоединения Закарпатской области Украины.

Везде, куда приходила советская власть, начинались репрессии и кровавый террор. Кстати, именно высшее руководство СССР, во главе которого стоял Иосиф Сталин, решило депортировать из Крыма крымских татар. За двое суток полуостров буквально зачистили он коренного населения, объявив целый народ в предательстве и измене Родине. Хотя своей родине, Крыму, крымские татары никогда не изменяли, изменять не собираются, и страдают от притеснений нынешней российской власти так же, как страдали от действий власти советской. Но если слушать Ефима Фукса, то получается: крымские татары – враги СССР, а значит – общие враги русских и украинцев. Ведь, по его логике, Россию и Украину объединяла борьба, в том числе, и с этим "враждебным" народом.

На самом деле враг, с которым украинцы – и нее только украинцы, - боролись много десятилетий – это Союз Советских Социалистических Республик. Сперва Украина как молодая независимая республика воевала с российским большевизмом в 1917-1921 годах. Потом ещё десять лет на территории теперь уже Советской Украины вспыхивали восстания против вражеской власти, которые советская пропаганда окрестила "куркульскими". И которые власть укротила радикально – организовав в советской же Украине искусственный Голодомор. В то же время начались репрессии против деятелей украинской национальной культуры. Между прочим – искренне веривших советской власти, даже состоявших в компартии. Врагами "народа", то есть – СССР, были объявлены именно они. Да ещё с пометками "буржуазные националисты" и "петлюровцы". В 1940-вых повстанческое движение охватило уже включённую в состав СССР Западную Украину – и "петлюровцев" в российско-советской пропаганде сменили "бандеровцы".

Читайте такжеХуже, чем в СССР: как власть заставляет украинцев жить на 2 доллара в деньКто забыл: в Средней Азии против советской власти активно боролись повстанцы, названные басмачами. Имело место протестное движения и на Кавказе. Все вспышки восстаний жестоко подавлялись, "братские республики" топили в крови.

У СССР было очень много врагов. Даже в Восточной Европе, которую Кремль взял под контроль уже после окончания Второй мировой войны. Антисоветские выступления проходили в Восточной Германии и Венгрии. Чехословакию подавили советскими танками. В Польше врагами СССР были деятели "Солидарности". И, конечно же, главный враг – Америка.

Казалось, что всё сказанное выше – известные всему миру истины. Но у оккупационной власти Крыма другое мнение. Согласно которому, для украинцев СССР – историческая родина и дружественная власть. Потому украинцы и объединялись с русскими, когда СССР грозили очередные враги. Это – и упомянутые выше Армия УНР, и повстанческие отряды, и воины УПА, и Западная Европа с Америкой, вообще – весь мировой капитализм. А вот о том, что, немецкий Рейх сотрудничал с СССР, Гитлер был многолетним соратником Сталина, а Вторую мировую начали именно эти два тирана, которые потом логично сошлись между собой в борьбе за контроль над Европой, российская и пророссийская пропаганда не трубит. Равно как и о том, что для Украины в годы той войны одинаковыми врагами были и Советский Союз, и нацистская Германия. И товарищ Сталин, и господин Гитлер.

Самое плохое – что СССР никак не умрёт. Искусственно созданной страны-монстра нет уже 28 лет. Но Союз похож на мумию Ленина в кремлёвском мавзолее. Государство-труп, который забальзамировали для поклонения.

Проблема не только современной Украины, но и многих бывших советских республик – часть населения, ностальгирующего по "совку". Показательно, что часть граждан, рождённых уже после развала Союза, поддерживает его если не восстановление, то хотя бы реставрацию, даже модернизацию. И если эти люди – избиратели, именно их голоса, именно их агрессия, именно их ностальгия представляет для настоящего и будущего Украины серьёзную опасность.

Россию однажды можно победить в войне. Советский Союз – враг не внешний, а внутренний. Потому с ним сложнее. Но всё равно можно одолеть. Если понять, что мертвый СССР и есть главный враг.