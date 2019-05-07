Россиянам придется сразиться с сыном вертухая

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

7 мая 2019, 07:21

Против них Путин выставил 430 тысяч карателей Росгвардии

Путинская Росгвардия избивает беззащитных людей на митингах против пенсионной реформы
Путинская Росгвардия избивает беззащитных людей на митингах против пенсионной реформы / Фото Александры Полукеевой

Количество бойцов Росгвардии превысило 430 тыс. Эта армия будет воевать с вами, россияне. Они будут кормить вашей кровью своих детей, заселяться в ваши квартиры.

Пока вы спали и тряслись от страха, сидя на диване, против вас собрали оккупационную армию. И она уже ломает кости - вам и вашим детям. Доморощенная орда злобных орков.

У вас горят Суперджеты и взрываются химзаводы, у вас выгорают целые деревни, а под вашими окнами возводятся мусоросжигающие душегубки, а вот бронированные "Каратели" не горят и не взрываются. И автозаки исправно шныряют от одной акции протеста к другой.

Так что же построил Путин за эти 20 лет? Он построил лагерь. Потому что сын вертухая и фанат спецухи способен построить только "зону", и больше ничего.

Читайте такжеПочему Путин страшно надоел россиянам

Проснетесь ли вы, и что будете делать, когда продерете глаза? Схватитесь за топоры или забьетесь в самый темный чулан, чтобы вас не нашли даже с собаками? И какая встряска разбудит вас, от страха уснувших? Голод-холод-разруха? Но три этих старухи уже стучат вам по башке своими клюшками, а вы все не просыпаетесь. А, может, вы уже мертвы, и всего лишь имитируете признаки жизни, научившись этой имитации у того, что именуется "государством"?

430 тысяч карателей выставлено против вас - чтобы загнать под шконку. Это - серьезная сила. И вам все равно придется выползать из своего внутреннего убежища. Или по-настоящему умереть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Владимир Путин Росгвардия Александр Сотник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:50
СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево
07:39
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
07:21
Россиянам придется сразиться с сыном вертухая мнение
07:17
Аналитик рассказал, что Путин считает своей миссией и каким странам стоит его бояться
06:57
Почему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского мнение
06:34
Лютая жестокость и злоба: астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака
06:04
"Это же пи*дец!": российская певица ошарашила сеть фото без трусов
05:28
Астролог назвал самый неудачливый знак Зодиака в мае-2019
04:56
Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты Фото
04:19
Политолог рассказал, кто получит выгоду от затягивания инаугурации Зеленского
03:55
Топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса
03:09
"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь
02:02
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
01:24
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
01:13
"Вызывайте экзорциста!": Maruv шокировала сеть странной позой на фото
00:47
"Подарок любимой жене": нардеп Шуфрич съездил на майские праздники в Крым Фото
00:38
Люди в Шереметьево сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков мнение
06 мая, понедельник
23:51
Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти
23:27
СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в арсенале ВСУ
23:04
Циклон принесет в Украину ливни и мокрый снег
22:42
"Закупает Германия": в Польше открестились от угля с оккупированного Донбасса
22:15
"Открыли новый фронт": Нафтогаз пожаловался в Еврокомиссию на Газпром
21:42
Минюст решил за смешную цену продать разрушенный завод Свема
21:13
Ошибка пилота: расшифрован черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета
21:01
Йованович отзывают с должности посла США в Украине - источник
20:49
Мог упасть в горах: в Мексике пассажирский самолет пропал с радаров
20:32
Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы
20:02
"Водитель был пьян": полиция задержала виновника ДТП с белорусскими туристами в Карпатах Фото
19:51
Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа Видео
19:29
Продолжение дискуссии Путина и Трампа: Лавров поговорил с Помпео
19:23
"Красотка": Роксолана Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах"
18:56
Вновь спасает планету: вышел трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома
18:52
Макрон прокомментировал возможный выход России из Совета Европы
18:36
В Нацбанке рассказали, как сильно вырастут цены на газ для населения
18:07
"Как женщина это делает": принц Гарри эмоционально отреагировал на рождение сына Видео
18:05
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
17:42
Кто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево
17:33
Зеленский на встрече с раввинами обсудил диалог с жителями ЛДНР и Крыма
17:29
Потап женится на Насте Каменских в конце мая - источник
16:48
Меган Маркл родила: стал известен пол новорожденного
16:46
Назначен новый командующий ООС
16:31
Что же на самом деле произошло в Шереметьево мнение
16:23
Возле Порошенко повторно упал в обморок солдат ВСУ Видео
15:57
При пожаре самолета в Шереметьево пострадала украинка: что известно о ее состоянии
15:51
Евровидение 2019: песни всех участников второго полуфинала, где и когда смотреть Видео
15:22
Падение автомобиля с туристами на Прикарпатье: новые подробности Видео
15:14
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
14:49
Власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров - политолог
14:48
8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года
14:41
Журналист рассказал, кто заменит Сергея Наева на посту командующего ООС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться