Две причины, почему Зеленскому ни в коем случае нельзя распускать Раду

Зеленскому нельзя распускать Раду/ УНИАН

Дорожная карта Владмира Зеленского - это достаточно узкий коридор, в котором ему надлежит двигаться, если он хочет и объединить страну, сорвать джекпот на парламентских выборах и взять власть в регионах.

Согласно первым признакам, тот путь, по которому он пойдет в качестве президента, уже вполне определен. Выбирая его, президент Зеленский получит и международную поддержку, и внутреннюю стабильность, и возможность взять всю полноту власти на четыре с половиной года без каких-либо обвинений в превышении полномочий и узурпации.

Но для начала пойдем от обратного и рассмотрим ситуацию, при которой президент Зеленский не пойдет по некой такой дорожной карте, а выберет путь самурая с условным названием "Слон в посудной лавке".

Читайте такжеЗеленский обречен превратиться в Порошенко образца 2014 годаПусть так называется сценарий, при котором Владимир Зеленский в первую очередь пойдет на принятие решения о роспуске парламента.

Многие политики и обозреватели считают, что такое решение сулит большие выгоды президенту Зеленскому, а в пользу необходимости распустить парламент называют низкий уровень доверия украинцев к этому державному институту в 2%.

Однако, при внимательном изучении расклада, стоит не согласиться с тем, что такое решение выгодно Зеленскому, если он действительно хочет достигнуть существенных результатов в трансформации украинского государства.

Основных причин тому две.

Во-первых, соблазн роспуска Верховной рады чреват обвинениями в совершении преступления. На данный момент те квазиюридические основания для роспуска рады, которые предлагаются с использованием решения окружного админсуда, настолько сомнительны, что годятся только для низкопробного шантажа особо несговорчивых парламентариев.

Если Владимир Зеленский положит в основу своего решения настолько спорные основания, он собственноручно сдаст своим оппонентам козыри против самого себя. Его наверняка обвинят в превышении полномочий и злоупотреблении властью.

Сегодня факты таковы, что коалиция создавалась и не принималось решения о ее роспуске. На основании ее решений был утвержден состав кабмина и утвержден премьер-министр, которому недоверие радой не выражалось.

Это значит, что момент, от которого президент Зеленский имеет право отсчитать 30 дней и распускать парламент, еще не начался. И несмотря на дату инаугурации, начаться и закончиться он просто не успеет.

Во-вторых, есть еще более весомая причина, по которой президету Зеленскому не стоит пользоваться даже эфемерной возможностью распустить парламент. Эта причина - региональные кадры.

Читайте такжеПочему для Украины так важна дата инаугурации ЗеленскогоВ качестве избранного и приведенного к присяге президента, Владимиру Зеленскому стоит для начала посетить каждый регион Украины и определить свое отношение к людям, которым он доверит представлять себя.

Некоторые, как известно, уже отличились в регионах походами к мэрам и руководителям региональных госорганов с угрозами увольнений и демонстрацией "кто здесь власть". Отсюда и спич самого Зеленского из Турции про таких мошенников, которых надобно снимать на камеру и сдавать полиции.

И подобных людей на самом деле хватает в каждом регионе и округе, кто возомнил себя властью, командой Зеленского и чья крыша улетела в далекий космос от внезапно открывшихся перспектив Владимира Александровича.

Вот эти две причины и должны отговорить президента Зеленского поступить по тактике "слона в посудной лавке".

Распустив Раду в спорный способ, он только начнет свою полноценную каденцию с фактического попирания Конституции и вынужден будет завести в Раду под своим флагом людей, за репутацию которых он просто не будет в состоянии расписаться перед избирателем.

Потому вернемся к дорожной карте.

Похоже, что именно на этом варианте будут настаивать международные партнеры Украины, для которых Владимир Зеленский - очень большая загадка. Но они явно заинтересованы дать ему все шансы реально изменить страну к лучшему.

В тактике "дорожная карта" все вполне просто.

Первое. Зеленский должен предъявить украинскому народу весь свой основной пакет законодательных изменений. Тем самым потренироваться на умирающей раде, где депутаты чем ближе к концу срока полномочий, тем больше будут заглядывать в президентский рот в надежде пригодиться в будущем.

Иначе, как объяснить обществу и международным партнерам, зачем тебе власть в парламенте? Не для того ли, чтобы превратиться в нового узурпатора для сбора коррупционного потока без цели реально менять ситуацию в стране?

За летние месяцы Зеленский может войти в должность, подготовить и подать все законодательные инициативы, сплотить вокруг себя общество и внимательно поработать над составом списка на выборы в раду. Отказ рады поддерживать его инициативы только укрепит его рейтинги, а формирование сильного списка депутатов сделает его партию почти безальтернативной.

Второе. Зеленский должен познакомиться со страной. Проведет он внутрипартийное праймериз, как советует Игорь Коломойский, или не проведет, но определить достойных представителей с хорошей репутацией ему придется.

И делать это необходимо в каждом округе, где его ставка на кандидата в депутаты способна принести президентской фракции плюс одного понятного законодателя, с инициативой, идеями, знанием системы права и глубоким пониманием проблем региона.

Читайте такжеТри сценария для нового президента: какой выберет ЗеленскийРеальный выбор у него будет очень небольшим, при этом желающих будет огромное количество. Как отделить зерна от плевел, а мух от котлет - задача еще та и для ее решения в каждом регионе потребуется не один день.

При этом, чем раньше президент Зеленский реально начнет этим заниматься, тем более качественный отбор он сможет произвести и тем более глубоких преобразований в рамках всей страны будет способен достичь.

Погружение в каждый регион ему просто необходимо, ведь после парламентских выборов произойдут еще и местные. И модель серьезного регионального отбора придется внедрять еще глубже. Иначе, Владимир Зеленский рискует уже через год оказаться в ситуации, когда под его знаменами в местные советы пройдут глубоко известные в регионах лица, которые от выборов к выборам оказываются в местных советах под разными политическими брендами.

Подведем итог.

Дорожная карта президента Зеленского сводится сейчас к простому партийному строительству. Очень удобно выстраивать партию сверху вниз, когда вопросы более мелкого масштаба остаются на последнюю очередь.

Определив более двух десятков губернаторов и посетив большинство регионов для встреч с активом, новоизбранный президент в оперативном порядке сможет отработать модель отбора своих кандидатов в депутаты по всем мажоритарным округам.

За это время он сможет отшлифовать свои основные законодательные инициативы и построить партийную кампанию вокруг объединения за новые условия жизни в стране, которые возможно будет утвердить и внедрить уже только при новом составе Верховной рады. Поскольку только самостоятельно организованное парламентское большинство даст Зеленскому возможность назначить своего премьер-министра.

Одновременно с этим президенту придется сформировать собственное видение на то, чем является исполнительная власть в нашей стране. А это около семидесяти только центральных распорядителей бюджетных средств, прозрачность расходов которых всегда оставляла желать лучшего. Плюс сотни госпредприятий, которые давно являются отдельными княжествами и дойными коровами для тех, кто ними управляет.

Но человек в статусе президента владеет всеми правами на доступ к информации и способен получить все данные о любом платеже. Которую по собственному желанию может сделать публичной, если будет видеть злоупотребления.

Читайте такжеЧто надо Зеленскому, чтобы не расстерять доверие до выборов в парламентПотому первые полгода президентского похода на парламентские выборы - это путешествие более чем насыщенное событиями, во время которых стоит познакомиться со страной, ее реальным державным устройством, каждым регионом, построить костяк своей партии, выработать первое комплексное видение на стартовые преобразования и не забывать тушить пожары, почти ежедневно возникающие то по прихоти природы, то по разгильдяйству чиновников, то по диверсиям врагов.

Короче говоря, размеренно спускаться с горы для известной цели. Если, конечно, эта цель действительно есть. В противном случае, распуская парламент на старте полномочий, Владимир Зеленский просто очень быстро прибежит в стадо, с которым не вполне что-то получится и сделать. Только больше пожаров будет возникать и новый президент быстро перегорит.

Отсюда простой вывод. "Слон в посудной лавке" явно хуже "медленного спуска с горы".

Люди, навязывающие новому президенту идею о досрочном роспуске парламента, заботятся не о том, чтобы помочь ему взять всю полноту власти или трансформировать страну.

В первую очередь, это люди, заинтересованные в том, чтобы попасть как можно быстрее в парламент и получить статус депутата от его партии.

Нужно ли это самому президенту Зеленскому и по какому пути он пойдет - увидим уже в течении месяца.