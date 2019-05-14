Песня умирающего лебедя: кого и зачем Климкин пугает выходом из минских соглашений

Андрей Вигиринский

Политический аналитик, юрист

14 мая 2019, 11:57

Реакция министра - это противовес нейтральной и умеренной позиции Владимира Зеленского в комментировании событий, связанных с РФ.

Климкин

Заявление Павла Климкина о выходе из минских договоренностей - это песня умирающего лебедя, который уходит в прошлое, и нацелена она на предстоящие выборы, которые пройдут в стране.

Климкин – член команды Петра Порошенко. Он возможно будет участвовать в избирательной кампании на парламентских выборах. Исходя из той риторики, которую озвучивает Порошенко по отношению к России, еще будучи главой МИД, Павел Климкин позволяет себе такие жесткие заявления.

При этом, он не может выполнить эти заявлении в принципе на международном уровне. Но такой риторикой он может понравится части внутреннего избирателя, которому хочется жесткой полемики по отношению к России.  

Почему он не может выполнить? Потому что не на этой, так на следующей неделе у нас появится новый президент, который отвечает за внешнюю политику.

Каким образом Украина может выйти из минских соглашений? Подписи, если я не ошибаюсь, под ними ставил уполномоченный президентом человек. То есть, только президент может уполномочить этого человека каким-то образом отозвать свою подпись. Хотя этот механизм в соглашениях не предусмотрен.

Также, минские соглашения не являются частью национального законодательства Украины. Если бы они прошли через Парламент, то тогда можно было бы говорить, что Рада проголосует за какие-то решения. Или Министерство иностранных дел сообщит, что мы выходим из минского процесса. Но, если они не являются частью украинского законодательства, то и выйти из этих соглашений тоже нельзя.

Выйти из переговорного процесса в минском формате, гуманитарных и других подгрупп, тоже невозможно - мы опять упираемся в вопрос президента, ведь он делегировал туда представителей. И опять напомню, что через неделю у нас будет другой президент.

Поэтому неизвестно, чем и кого пугает господин Климкин. Выйти из того, в чем официально Украина не участвует, он не может. Изменение состава участников и прекращение переговоров не входит в его компетенцию. Его действия ограничены законностью полномочий и самим форматом минских соглашений. И не он сегодня определяет внешнюю политику.

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И такая реакция министра для внутреннего пользователя звучит исключительно как противовес нейтральной и умеренной позиции Владимира Зеленского в комментировании событий, связанных с Российской Федерацией. Это заявленные звучит в противовес представителям Европейского союза, которые не планируют санкций в отношении РФ из-за выдачи паспортов. И в ЕС не планируют санкции абсолютно обоснованно, потому что нельзя осуждать страну за то, что она устанавливает какие-то правила для получения своего гражданства.  В таком случае пришлось бы вводить санкции в отношении всех стран Евросоюза, которые когда-либо выдавали украинцам свое гражданство.

Это история, при которой Климкин подрывает авторитет Украины, не давая возможности новому президенту реализовывать свои конституционный полномочия, и продолжая ту же риторику Порошенко: "или я, или Путин", риторику: "священного украинского гражданства", и риторику: "мир не за будь-яку ціну, а мир лише на умовах України".

Так или иначе, будет Климкин сбитым летчиком через месяц или две недели, он по состоянию на сегодня озвучивает официальную позицию Украины. И тем самым подыгрывает риторике Кремля. Там скажут, посмотрите, что говорит официальный Киев – они не имеют желания защитить граждан Донецкой и Луганской областей, прекратить конфликт, а наоборот угрожают миру, который хочет с нами дружить, развивать торговые и политические отношения на принципах взаимного уважения. А официальный Киев говорит, что они против этого. И ставят ценой жизней своих граждан и конфликта на востоке какие-то санкции в отношении Российской Федерации, с которыми мы в принципе справляемся. То есть, сейчас министр сыграл на руку тем, кого считает врагами страны.

США, Франция и Германия все время озвучивали то, что минский процесс является безальтернативным. И их реакция в любом случае будет умеренной. Они скажут, что ЕС не имеет оснований ограничивать и прекращать любые санкции в отношении РФ, которые были связаны с аннексией Крыма, и конфликтом в Луганской и Донецкой области, потому что они не исчерпаны. И официальному Киеву об переживать не стоит.

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Что касается членов Парламентской ассамблеи совета Европы, которые стремятся изменить регламент, правила наложения санкций на страны, нарушающих Резолюции, то давайте подождем выборы, которые пройдут в Европарламент, выборы суверенных стран-участников. И есть так или иначе регламент принятия решений и все изменения, которые касаются деятельности ПАСЕ, происходят при обсуждении с участием делегатов из Украины.

Мы же все время отбивались от посягательств РФ вернутся в ПАСЕ, и у нас это получалось без шантажа. И почему сейчас мы должны говорить о том, что со дня на день это должно изменится? Никто не планирует их отменять, обнулять.

При любых оценках позиция Климкина деструктивная. Я думаю, что европейцам хватит ума проанализировать это заявление и мягко озвучить, что речи о снятии санкций не идет. Они никуда с повестки дня не пропали.

Но мы не услышим от партнеров, что Киеву надо быть мягче, жестче или фильтровать, что говорить – не в их практике и правовой культуре осуждать действия других стран. И если господам Волкеру или Помпео зададут вопрос, то они либо мягко от него уйдут, либо уверят всех, что нет оснований думать, что США отворачиваются от Киева и от Украины.

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Европарламент ПАСЕ российская агрессия российские паспорта Минские соглашения Павел Климкин Андрей Вигиринский
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