Почему шантаж Климкина не идет на пользу Украине

Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы, заявил Павел Климкин

Заявление министра Павла Климкина в Брюсселе - и бессмысленное, и удивляющее одновременно. Потому, что минские договоренности является важными для Украины, на территории которой проходит конфликт, страны, которая потеряла часть своих территорий.

Это заявление больше похоже на шантаж.

Кому мы хотим сделать хуже? Мы должны решить вопросы, которые связаны с возвращением наших территорий, возвращения домой наших узников совести, заложников, которые находятся на территории, оккупированный врагом.

Поэтому пугать наших партнеров выходом из минских договоренностей – это слабая позиция. С одной стороны, она не приведет к тому, что Совет Европы остановится в своих намерениях вернуть Российскую Федерацию к полноценной работе в этой институции. А с другой стороны – она и не принесет нам никакой пользы.

Сейчас в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел, которые обсуждают итоги Восточного партнерства за последние десять лет. Сегодня ровно десять лет его существования. И вместо того, чтобы говорить о том, как Украина продвинулась в рамках партнерства и интеграции в Евросоюз, Климкин почему-то выбирает тему, которая хоть и чувствительна, но не относится к вопросам, которые обсуждаются сейчас в Брюсселе. И очень странно, что глава МИД выбрал не тему саммита, а именно тему Совета Европы.

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Я думаю, что на протяжении последнего полугодия мы наблюдали сдержанность европейских, североатлантических партнеров в вопросах, которые касаются взаимодействия между Украиной и Россией и решении проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности и суверенитетом Украины. Это вполне нормально и связано с тем, что в Украине проходили выборы. И причина таится именно в этом – со стороны Европы и США было определенное выжидание для понимания, кто победит на выборах и каким образом ситуация может развиваться в перспективе.

Есть еще один немаловажный фактор – 23-26 мая пройдут выборы в Европарламент. И это тоже влияет на вопросы, связанные с Украиной. Они будут, возможно, отложены со стороны европейских партнеров. Будет сформирован Европарламент, после этого должны появится новые еврокомиссары. И только после этого новоназначенный президент сможет развивать с ними сотрудничество. Но опять-таки, уже после выборов в Верховную Раду, которые состоятся у нас осенью.

Подводя итоги, получается, что ситуация с выборами повлияла на то, что нет прогресса в вопросах решения самого главного для Украины вопроса – восстановления нашей территориальной целостности.