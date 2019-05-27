Абсолютная власть и развращает абсолютно

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

27 мая 2019, 09:58

Порошенко не может просто уйти, он цепляется за власть как энцефалитный клещ за собаку.

Порошенко
Порошенко не может просто уйти / Reuters

Наконец-то закончилось пребывание на властном Олимпе очередного маразматика, изображавшего из себя "гаранта Конституции", а на деле – насиловавшего и попиравшего эту самую Конституцию. Позаимствовав негативный опыт своих предшественников на президентском посту, Пётр Порошенко довёл до совершенства механизм разграбления Украины и обогащения возглавляемого им преступного синдиката.

Лицемерно пообещав новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому "підставити плече", он тут же принялся вставлять ему палки в колёса. Чего только стоит массовая раздача должностей, званий и наград своему ближайшему окружению за несколько дней до окончания каденции. А прикормленная им за годы правления свора борзописцев и пустобрехов тут же выполнила команду "фас", выискивая соринки в глазу Зеленского и не замечая бревна в глазу своего патрона. Апофеоз организованной травли – сбор подписей за отставку Зеленского, который ещё толком не успел приступить к выполнению президентских обязанностей.

Читайте такжеПорошенко и Парубий бросили вызов ЗеленскомуНо как же так?! – спросит озадаченный читатель. Неужели Порошенко за столько лет президентства не сделал ничего хорошего? Как же – сделал. Сказочно обогатился сам благодаря грязному бизнесу и коррупционным схемам, растиражировал кумовство и взяточничество по всем вертикалям и горизонталям государственного аппарата, довёл до полного обнищания народ и продолжает сеять смуту, пугая обещаниями, что он ещё вернётся – и вот тогда…

Кстати, достижения, которые остряки воплотили в аббревиатуре "АРМОВИР" (армия, мова, вира), являются продуктом устремлений и чаяний всего украинского народа, а никак не личной заслугой Порошенко. Поэтому он зря надувает щёки – давно лопнул, как мыльный пузырь. Правда, запашок ещё не выветрился. И тут бы ему вспомнить народную мудрость: "Уходя-уходи". Так нет же – цепляется за власть как энцефалитный клещ за собаку.

В связи с этим заслуживают внимания откровения одного известного политика из прошлого времени, не без оснований доказывавшего, что Украине вообще не нужен институт президентства. И в самом деле… Государственное устройство предполагает наличие (если не считать СМИ) трёх обязательных ветвей власти: законодательная, исполнительная и судебная. Как говорят в Одессе – их есть в Украине.

А те функции, которые, якобы, возложены на президента, как на гаранта Конституции, и без того выполняют такие структуры, как: Конституционный суд, Министерство обороны, Генштаб и Министерство иностранных дел. Что касается разрезания ленточек на различных объектах, включая детсады и родильные дома, то с этим легко могут справиться органы местного самоуправления. И не надо будет будоражить страну, тратить колоссальные средства на президентские выборы и содержание ненужного аппарата, от которого толку, извините, как от козла молока.

Читайте такжеПрезидентство Порошенко - вишенка на куче г*внаА напоследок кратко охарактеризую персон, которые носили высокое звание президента Украины.

Начну с Леонида Кучмы. Сквернослов, выпивоха и картёжник, как и надлежит "красному директору". Подозревается в причастности к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Является фигурантом кассетного скандала, инициированного спикером Верховной Рады Александром Морозом. Зять Кучмы долларовый миллиардер Виктор Пинчук занимает шестую позицию в рейтинге богатейших людей Украины – вряд ли это простое совпадение.

Виктор Ющенко – сплошное разочарование. Стал президентом благодаря массовой поддержке демократических сил, не воспринимавших альтернативную кандидатуру Виктора Януковича, и неукротимой энергии симпатизировавшей ему Юлии Тимошенко, которую он впоследствии предал и оболгал. Запомнился лишённым здравого смысла словоблудием, привычкой опаздывать на любые мероприятия и ярко выраженными националистическими устремлениями, воплотившимися в подписании в последний день каденции сомнительных Указов о присвоении звания Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Виктор Янукович. "Дважды не сидевший и трижды не судимый" главарь донецкой ОПГ, которую он под брендом "Партия регионов" завёл во власть. Стал президентом во многом благодаря содействию Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. О "художествах" Януковича на президентском посту знают все, но, видимо, ещё не всё.

А вот о Порошенко, если не принимать во внимание его "заслуги" перед государством, народ будет долго вспоминать как об эксцентричном миллиардере, носившем мятые костюмы, стоптанные башмаки и дырявые носки. И куда только смотрела первая леди, кстати, без тени смущения громко пукнувшая однажды на официальном приёме.

Вот такая у нас элита. Господи, прости.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский петиция Олег Коршунов
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