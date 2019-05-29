У Кремля появился грандиозный шанс, чтобы покошмарить Украину

Порошенко попытается удержаться у власти

Как известно, все традиционные "русские" политпроекты в Украине – различные "Оппоблоки" – оказывались мало влиятельны. Они, разумеется, дорастали до определённого уровня, позволявшего кураторам проекта удовлетворять свои теневые бизнес хотелки. Но на этом развитие останавливалось и существенного влияния на правила игры ru-осколки не оказывали, хотя это позволяло активно участвовать в парламентской торговле.

Особо обожаемый россиянами проект под условным "Медведчук" - вообще из разряда классических статистических ошибок. Несмотря на обильное финансирование и скупку немалого количество новостных медийных активов. Влияние Виктора Владимировича определялось исключительно операционной близостью к Петру Алексеевичу и "общим интересом".

Читайте такжеКлещ Петя, или Как Запад просил Порошенко уйтиИ вот сегодня у россиян появляется просто грандиозный шанс на то, чтобы нас по-настоящему покошмарить. И таки добиться главного - организовать мутнейший и длительный хаос с последующим выходом на вожделенные для них расколы.

Так вот. Первоначальный шок от провала Порошенко, крайне удобного партнера Путина по pr-тандему, позволявшему обоим играть на поле примитивной мобилизации, быстром прошёл. Оказалось, что нет худа без добра. Отставка Суркова, который неформально курировал столь грандиозный проект "второй срок", точно также быстро отходит на второй плана и уже заметны сильно порозовевшие лица россиян. Потому что "провал Порошенко и его последующая ставка на максимально жёсткий и оскорбительный раскол страны в качестве реванша" резко облегчает задачу организации в Украине тотального внутреннего кризиса. Когда госуправление окончательно рушится и все уходят на "уличные войны". Тем более, что ингредиенты для "коктейля ненависти" уже на руках и стоят дёшево.

Крайне обиженный Порошенко готов заключить любую дьявольскую сделку, чтобы вернуть себе полномочия.

Армия агрессивных "полезных идиотов", вырядившихся в патриотические одежды и напрочь отказавшихся от критического мышления. Слабость госинститутов, до сих пор насыщенных ворами петровской эпохи. Элита, которая имея нулевую популярность, хочет остаться в большой жратве.

Читайте такжеПрезидентство Порошенко - вишенка на куче г*внаПо большому счёту, россиянам и делать-то ничего особенно не надо. Достаточно немного доинвестировать программы "внутренней дестабилизации". Пётр Алексеевич ведь явно играет уже в "разорви страну". Играет ожесточенно, креативно, злобно. Отсюда тактика бесконечных "провокационных событий". Множество скандальных пикетов/петиций с громким промо. Грубая зачистка любых оппонентов в оппозиционной патриотической нише. Как того же Садового во Львове.

Появившиеся призывы к организации нового Майдана, активно звучащие из уст и самого Петра Алексеевича, и его ситуативных союзников. Новый виток сетевой ненависти и оскорблений со стороны порохоботов. Подготовка уличных бойцов. Не столько для системного движа, сколько для организации точечных провокаций. Сиди себе и жди, предоставляя Порошенко возможность расфигачить Украину.