Зеленскому пора озвучивать Украине и всему миру четкие месседжи

Владимир Зеленский встретился с главами МИД Польши и Швеции

Мини-приключение с резонансом вокруг интервью господина Бориса Шефира является классической иллюстрацией проблемы нехватки коммуникации.

Если ситуация требует реакции, а ты молчишь, то вакуум заполнят за тебя и без тебя.

Когда по поводу планов по урегулированию конфликта с Россией молчит президент, молчат назначенные должностные лица, а общество (и не только украинское, но и наши друзья и враги за рубежом) хочет знания, то что угодно может интерпретироваться, как позиция.

Понятно, что Борис Шефир не является ни должностным лицом, ни представителем президента Украины. Но непонятно, является ли он частью того большого и пестрого конгломерата друзей, партнеров, независимых специалистов и экспертов, ассоциировавшихся с Зе-командой?

Поэтому пока молчит президент и члены его команды что угодно сказанное кем-либо, кто хоть как-то с ними связаны, будет восприниматься как намек / знак / сигнал и тд.

Визит министров иностранных дел Германии и Франции был призван прорвать "оглушающую тишину" в Киеве вокруг мирных переговоров с Россией.

Франко-немецкий пару интересуют несколько очевидных вопросов:

разделяет ли президент Зеленский мнение о том, что в вопросах установления мира не обойтись без компромиссов (частота и настойчивость продвижения темы "компромисса" европейцами часто напоминает сцену из популярного советского фильма, где иностранный посол при любой возможности восклицает "Йа, йа! Кемска волость!")?

считает ли президент Зеленский, что базой для достижения компромисса и решения "разрешения ситуации на Востоке Украины является Минские договоренности (без дипломатических уловок - подтверждение, что все в Минск их договоренностях включая ненавистными большинству украинский амнистии и т.д. является обязательным" обязательным к исполнению)?

что означают на практике предвыборные обещания президента Зеленского вести переговоры с Россией?

в чем заключается план президента Зеленского по урегулированию? В чем отличие подходов президента Зеленского от линии президента Порошенко (ага, их еще долго будут сравнивать и каким бы теоретическим не выглядело это занятие - лучше все же выглядеть лучше)?

кто является командой, которая будет реализовывать план президента Зеленского? И это не такой простой вопрос - это плохо завуалированное сомнение в способности президента Зеленского вести эти переговоры самостоятельно, а также непонимание, а кто сможет хотя бы иметь доверие и полномочия сделать это от имени президента?

А за кадром остается еще больше досадных вопросов и проблем, которые тоже хотелось бы знать ответы.

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Например, насколько согласованы в команде президента действия внутреннего и внешнего секторов? Ведь что-сказанное, сделанное президентом или парламентом в современных условиях неразрывно "связано с международным положением Украины.

Фактически любое решение в гуманитарной сфере затрагивает то обязательства обязательства в рамках Минских договоренностей, то отношения с некоторыми соседями. Все, сделаннон в экономике - отношения с МВФ и кредиторами. Что угодно в сфере обороны - влияет отрицательно или положительно на готовность партнеров оказывать помощь. То же самое с борьбой с коррупцией и т.д.

Существующая вокруг президента команда не имеет опыта такой работы на международной арене. Методы и способы коммуникации, которые обеспечили блестящую победу на выборах, абсолютно непригодны для работы в секторе межгосударственных и межправительственных коммуникаций.

Дополнительная проблема - существование фактора "25%" - большой, организованной, скоординированной группы, готовой критиковать любое решение и действие президента. Причем делать это профессионально, будучи хорошо обеспеченным материально, имея в лице Петра Порошенко определенный канал коммуникации на Запад (не сказать, что там одни только друзья Порошенко, но то, что его там слышат, - это бесспорно).

Пророссийские силы в Украине Запад не слушает, но им достаточно и поддержки России. А дальше так может получиться, что в реализации некоторых "компромиссов", на которых настаивает Запад, оппозиционные пророссийские силы радостно подставят президенту Зеленскому плечо. Что, конечно, будет работать некоторое время, но углубит раскол.

Все это вещи вроде бы очевидные. И можно было бы не повторять их в очередной раз, если иметь четкие месседжи с Банковой. Отсутствие таких месседжей, а позже огромный разрыв между заявленным и свершенным, а также между желаемым и достижимым, на мой взгляд, привели к политическому краху предыдущего президента.

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