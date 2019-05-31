В АП отреагировали на скандальное заявление совладельца Квартала о войне и квотах

Борис Шефир не общался с Владимиром Зеленским с момента его вступления на должность президента.
Мнение совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского, заявили в Администрации президента.
Таким образом в АП отреагировали на запрос ВВС относительно заявлений Бориса Шефира, высказанных в интервью ресурсу Детектор Медиа.
"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе Зеленского.
Там также напомнили, что Борис Шефир не является должностным лицом АП или членом партии Слуга народа и не связан служебными отношениями с президентом.
"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - добавили в АП.
Напомним, заявления Бориса Шефира вызвали бурную реакцию, в частности – в парламенте.