"Земля под вами будет гореть": в Раде оценили слова совладельца Квартала о войне на Донбассе

Борис Шефир / detector.media

Войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать", заявил совладелец студии Квартал-95, являющийся родным братом первого помощника президента Украины Сергея Шефира Борис.

"Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той и с другой стороны. Все заработали, только нас разорили с вами", - подчеркнул он в интервью Детектор медиа.

Борис Шефир также надеется на скорое открытие российского рынка в области телекинопроизводства.

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Отметим, что высказывания Бориса Шефира вызвали бурную реакцию в парламенте.

Спикер Рады Андрей Парубий во время заседания Рады заявил, что в Украине "происходит кризис, связанный с действиями президента".

Читайте такжеЯзыковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языкуОн добавил, что "мы вчера услышали, как новоназначенные представители президента, члены его команды говорят о том, что необходимо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию".

"К сожалению, это сегодня становится для них привычной политикой. Так я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и правительства: Украинский народ этого вам не позволит, земля под вами будет гореть! Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию", - подчеркнул председатель ВР.

"Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке", - добавил лидер Редикальной партии Олег Ляшко.

"Соавтор избирательной программы президента Б.Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича", - написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

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Напомним, после инаугурации Владимира Зеленского в Раде спикер парламента Андрей Парубий потроллил нового президента, заявив: "Было весело".