Как МВД подписало себе приговор

Николай Фельдман

журналист

5 июня 2019, 06:55

Застреленный мальчик - это не случайность, а следствие постоянного и повсеместного системного неуважения к закону и правилам, к людям и проблемам, которые у них возникают.

Аваков
Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Трагедия с убийством пьяными сотрудниками полиции пятилетнего ребенка - это приговор всей реформе системы МВД и ее политическим руководителям.

Можно много говорить о том, что руководители не могут нести прямой ответственности за отдельно взятое преступление, совершенное представителем системы, о том, что не все сотрудники полиции - негодяи.

Но это будет лишь изменением дискурса.

За пять лет так называемого реформирования милиции и превращения ее в полицию изменилось немного. Система в целом осталась прежней, проблемы внутри нее носят тот же характер - бесконтрольность, беспредельность и безнаказанность многих сотрудников полиции. Это и есть ответственность руководителей, главным из которых является господин Аваков.

Читайте также"Стрелял ребенок": адвокат сообщил неожиданные детали в деле об убийстве 5-летнего мальчика под КиевомЗа пять лет было множество крупных и мелких факапов, за которые Арсен Аваков не понес никакой политической ответственности. Да и в этот раз не понесет.

Он нашел себя в том, чтобы гарантировать всем участникам политического процесса, что полиция не будет вмешиваться в политический процесс. Это важно, но при отсутствии других серьезных успехов, не может быть оправданием для того, чтобы считать, что Аваков незаменим или даже эффективен на посту министра. Более того, вся эта история с гарантом Аваковым уже на парламентских выборах затрещит по швам, а на местных от нее не останется ни следа, потому что в том случае будут иметь значение личные отношения местных полицейских руководителей и политиков.

Немного о факапах и эффективности полиции на местах. Их было так много, что по крупному и перечислять не хочется. За неделю до трагедии в ленте попалась на глаза простая местечковая история, которая хорошо характеризует реформу полиции.

Вкратце история такова: некие воры угнали у людей жигули, которые были оперативно найдены патрульными полицейскими. Однако, машина была изъята как вещдок и не возвращалась своим владельцам полгода. Когда владельцы добились возврата своего автомобиля, то оказалось (далее прямая речь): "Когда мы приехали её забирать нас ждал неприятный сюрприз, когда мы открыли капот то обнаружили то, что отсутствует половина деталей двигателя, многие части были вандально оторваны и обрезаны, машину явно поднимали потому что сняли даже стартер к которому не так легко добраться. На вопрос кто за это будет отвечать нам ответили не знаем. За то время которое машина провела в отделение наша полиция нанесла больше ущерба чем человек который её угнал, ведь он всего сломал замок зажигания и вытащил некоторый инструмент из багажника".

Понимаете, какая штука. Застреленный мальчик - это не случайность, а следствие постоянного и повсеместного системного неуважения к закону и правилам, к людям и проблемам, которые у них возникают.

В результате возникшего резонанса убийцы мальчика по неосторожности будут скорее привлечены к ответственности. Но что делать в сотнях случаев, когда сотрудники полиции совершают менее резонансные преступления, на которые никто не реагирует - никакому Луценко или Авакову это не угрожает, а потому и неинтересно.

Вывод номер один - никаких реформ не произошло, все руководители должны нести за это ответственность, каждый из них - крайне токсичен и не может быть никаким надежным политическим союзником.

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убийство Переяслав-Хмельницкий Арсен Аваков Николай Фельдман Кирилл Тлявов
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