В Минобразования решили окончательно отбить желание у детей читать

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

5 июня 2019, 09:52

Рекомендации министерства - прямой путь провести лето без книг.

ребенок, школьник, книга
МОН составило странный список литературы для школьников 

Чтение развлечёт во время школьных каникул и обеспечит новыми знаниями. Хорошо бы. Тем более, что так считают в Министерстве образования и науки Украины. И вот недавно к специалистам из МОН обратилось одно интернет-издание. Целью получить рекомендации: что же украинским школьникам в диапазоне от 5 до 11 классов нужно почитать летом на досуге. И если книга – доступное развлечение, то чем же чиновники профильного министерства хотят развлечь детей, подростков и юношей. Уточнение: вопрос касался только украинской литературы.

Учтите: по недавним данным, 60% украинцев вообще исключили книгу из своей повседневной жизни. В том числе – из досуга. Тем временем учителя сетуют на резкое падение интереса учащихся к чтению. А родители вопрошают в соцсетях, как же вернуть детям этот интерес, как и чем отвлечь от компьютеров, смартфонов, мессенджеров, инстаграммов и твиттеров. Вдруг люди, которые поставлены руководить украинским образованием, тоже озабочены данной проблемой. И дадут полезные советы – какие книги способны вырвать юных украинцев из объятий виртуальной реальности. 

Читайте такжеУкраинцы массово перестали читать книги - исследованиеОтвет – никакие. Список рекомендованной чиновниками литературы для чтения, то есть – развлечения на каникулах можно увидеть здесь. Легче от этого не станет. Зато в очередной раз прозреете: на МОН, да и на среднюю школу вообще, полагаться не надо. Если вы, конечно, не хотите вреда своим детям. Желаете заинтересовать, занять их, развлечь чтением – берите дело в свои надёжные руки.

Прежде всего – общее ощущение. Детям, у которых есть смартфоны, которые смотрят мультики в 3DX – формате и знают, чем отличаются вселенные комиксов Marvel и DC, подобным списком рекомендованной литературы для чтения на досуге отправляют в прошлое. Аналогичные претензии появлялись к школьным учебникам, в которых городским детям иллюстрировали окружающий мир картинками пасторального украинского села, рассказывали о колхозах, трактористах, комбайнёрах и доярках. Да, этих профессий и этих реалий нет ни в мире городских детей и даже их родителей. Да, села и аграрии есть. Только составители учебников не предлагают современным школьникам понятной узнаваемой альтернативы.

Сразу оговорюсь: ничего явно советского в составленном списке чтения нет. Присутствуют украинские советские авторы, которые в своих детских произведениях писали о вечном. Вот, например, характеристика рассказа Григора Тютюнника "Чудо": "Автор воспевает людей с неповторимым внутренним миром и призывает беречь природу". Но герой рассказа, школьник Олесь, ходит в сельскую школу пешком. Выбирая между тропинкой через лес или мимо речки. Спроектировать ситуацию на себя подавляющее большинство пятиклассников – именно для 5 класса это рекомендуют! – не сможет в принципе.

Читайте такжеЗа нас решают, что нам можно читать, а что нетНынешним школьникам, и вывод сделан мною из собственного опыта общения с ними на разных встречах, легче представить Нарнию, Вестерос или Хоббитон. Пасторали украинского села, тем более – не современного, смоделировать сложно, практически невозможно. Значит, история не "качнёт".

Пойдём дальше. Классика вроде Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Панаса Мирного, Василя Стефаника, Степана Руданского и даже социалиста Владимира Винниченко – наверное, неплохо. Прежде всего – для самоопределения. Во всём мире школьники изучают классику, и везде содержание произведений не отвечает реальным потребностям читающего в чтении. Точнее, Шевченко и Франко – не развлечение. А ведь, смотри выше, МОН делает акцент именно на возвращение книги в досуг украинского ребёнка. Только Олесь Гончар, которые предлагается для современного одиннадцатиклассника – для чего угодно. Только не для развлечения.

Скажу больше: сомнительно присутствие в обязательной школьной программе наследия именно этого автора. Воспевающего при жизни человека не украинского, но советского. И ставшего классиком социалистического реализма в украинской версии этого едино правильного направления в литературе времён СССР. И вообще, классику везде, кроме постсоветских стран, школьники считают скучной, но признают – она актуальна и даже познавательна. Украинской, особенно – украинской советской классике познавательность и актуальность не присущи.

Кстати, несколько слов об актуальности. Рекомендуя чтения на досуге, вне школьной программы, специалисты МОН забыли о современниках. Среди перечня – только три автора, ныне живущих и успешно пишущих именно для школьников: Владимир Руткивский, Зирка Мензатюк, Александр Гаврош и Леся Воронина. Кроме того, среди рекомендованной литературы нет не только той, которая действительно востребована – приключения и фантастика. Отсутствует книга о проблемах современной школы и современного школьника. А их в Украине сегодня пишут и издают в достаточно большом количестве.

Читайте такжеШкольникам "про это". Гриневич рассказала о скандальной книге о сексуальном воспитанииНаконец, совершенно нет литературы, вводящей украинского школьника в актуальный контекст. Сюжеты которой посвящены российско-украинской войне, также – забытым страницам истории Украины, заточены на героику и победу. Потому не стоит удивляться, когда недавний опрос среди молодёжи даёт печальный результат: треть опрошенных не знает, с чего началась война, которую уже пять лет ведёт Украина. И кто начал эту войну.

Украинским школьникам украинская книга не поможет разобраться, кто друг, а кто враг. Зато Министерство образования советует на каникулах читать "Пісню про рушник", "Гомін, гомін по діброві", "Чому в морі є перли і мушлі", "Ой у степу криниченька" - дальше смотрите по списку. И не удивляйтесь, если дети откажутся читать после такого. От слова "совсем".

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литература Андрей Кокотюха Минобразования книги каникулы
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