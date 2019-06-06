Крестный отец, или Почему украинцам не стоит ждать отставки Авакова

Арсен Аваков отказался уходить в отставку после трагического инцидента с копами, застрелившими ребенка/ УНИАН

Министр МВД вполне ожидаемо категорически отказался брать на себя ответственность за убийство 5-летнего мальчика и заявил, что не подаст в отставку. Поведение Авакова абсолютно прогнозируемо: он всегда отказывался брать ответственность на себя, какие бы пришествия не происходило в его ведомстве. Общество ожидало его отставки и после трагедии в Кривом Озере, когда менты расстреляли селянина и после бойни в Княжичах и после других отвратительных случаев, но Аваков всегда категорически отказывался.

Справедливости ради надо признать, что Аваков тут не оригинален. Ни один министр Украины, - какие бы ЧП не происходили бы в его ведомстве - в отставку не подает, даже если на воздух взлетят все склады с боеприпасами, разрушаться все мосты, рухнут все самолеты, утонут все корабли, прорвутся все плотины и взорвутся все АЭС. Не подадут.

Но в чем причина? Или даже давайте ответим на вопрос: "А почему на Западе министры подают в отставку по самому ничтожному поводу?" Например, МО Германии подал в отставку, когда его подловили в плагиате его диссертации, а министр труда США был вынужден подать в отставку, когда журналисты выяснили, что он использовал служебный вертолет для перевозки своей дочери. Для нас это просто непостижимое поведение министров.

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Так в чем причина?

Причина не в личных качествах Авакова или других министров, а тех правилах политической культуры, которые сложились в Украине.

Подача министрами в отставку - это политический прием, который является обязательным в партийно-парламентских демократиях Запада и отражает ответственность министров перед своей партией и партии перед своими избирателями. Министр, который после личных провалов не подает в отставку, быстро уничтожает рейтинг своей партии. Ни одна партия с этим не согласиться, поэтому отставка министра будет все равно вынужденной. Все министры это понимают и не ждут, когда их попросят с теплого кресла, потому что это будет означать конец политической карьере, а красивая отставка вполне дает шансы на ее продолжение. В основе такого поведения лежит принцип политической ответственности партий перед своими избирателями.

А проблема Украины заключается в том, что у нас нет политических партий, и нет гражданского общества западного типа, перед которым партии должны, по идее, нести ответственность. У нас есть олигархические кланы, а политическая борьба между ними проходит по совершенно другим законам. Эти законы подразумевают принципы "своих не сдавать", "держаться за власть любой ценой", "власть - это деньги, а деньги — это власть" и т.д. Это, в сущности, законы ОПГ или мафии. Члены клана не несут никакой ответственности перед своими избирателями, потому что с избирателями клан просто изначально рассчитывается в период избирательной компании гречкой, суповыми наборами, инвалидными колясками, протезами, ремонтами крыш и т.д. Члены клана несут ответственность исключительно перед руководителем своего клана, т.е. перед Крестным Отцом. А если ситуация такова что министром является сам Крестным Отцом клана, то надежды на добровольную отставку просто смешны.

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Ситуация с этой точки зрения трагична и пока выглядит безнадежно. Но еще более трагично то что в Украине так и не складывается гражданское общество. Именно это и является главной причиной существования клановой системы в стране. Украина была и пока остается сословно-феодальным обществом, в котором просто по определению не может быть свободных людей и поэтому не может быть политических партий западного образца, ну и как следствие нет никакой политической ответственности министров. Не может быть никакой ответственности высших сословий перед низшими. Так что никаких добровольных отставок не будет.

Отдельно хочется сказать пару критических слов о Президенте Зеленском. Он мог бы собрать СНБУ и публично потребовать отставки Авакова, тем более что министру можно вменить в вину очень серьезные просчеты. Было бы желание. Порошенко не мог так принципиально вести себя, потому что после опубликования пленок Онищенко, он потерял моральное право требовать политически ответственного поведения от министров. Но Зеленский ведь пока такого права еще не потерял? Мог бы быть и посмелее.