Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков ответил на требование уйти в отставку

5 июня 2019, 13:47

Вопрос отставки может рассмотреть парламент, подчеркнул глава МВД.

Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что не собирается писать заявление об отставке после серии массовых акций протестов, связанных с убийством полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

В комментарии журналистам после заседания Кабинета министров он подчеркнул, что вопрос относительно его отставки может рассмотреть Верховная Рада.

"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - добавил Аваков.

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Он также высказался против отставки главы Нацполиции Сергея Князева подчеркнув, что он "хорошо работает, и он делает все от него зависящее".

Аваков подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию провалом реформы в полиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика  - 42-летнего  Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

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Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

Отметим, что родственники застреленного копами мальчика накануне встретились с Аваковым.

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