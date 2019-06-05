Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков ответил на требование уйти в отставку

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что не собирается писать заявление об отставке после серии массовых акций протестов, связанных с убийством полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

В комментарии журналистам после заседания Кабинета министров он подчеркнул, что вопрос относительно его отставки может рассмотреть Верховная Рада.

"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - добавил Аваков.

Читайте также"Авакова повесить, Авакова в отставку": у здания МВД в Киеве из-за убийства ребенка собрался митинг

Он также высказался против отставки главы Нацполиции Сергея Князева подчеркнув, что он "хорошо работает, и он делает все от него зависящее".

Аваков подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию провалом реформы в полиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Читайте такжеФаеры, свечи, игрушки: под МВД собрался митинг из-за смерти застреленного полицией мальчика

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

Отметим, что родственники застреленного копами мальчика накануне встретились с Аваковым.