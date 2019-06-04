Попросили психолога: мать и бабушка застреленного копами мальчика встретились с Аваковым и Князевым

Мать и бабушка убитого мальчика / mvs.gov.ua

4 июня, на следующий день после смерти 5-летнего Кирилла Тлялова, голову которому прострелили 31 мая пьяные копы, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев увиделись с мамой и бабушкой ребенка.

Судя по фотографиям, женщин привезли на встречу к чиновникам в Киев.

"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отметим, что Князев заверил женщин, что со стороны полиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств трагедии.

Аваков и Князев поговорили с родными убитого мальчика / mvs.gov.ua

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава Нацполиции сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Он пообещал также, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

Читайте такжеСмерть мальчика под Киевом: с копами-убийцами были еще два человека, которых надо искатьНапомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.