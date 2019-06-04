Попросили психолога: мать и бабушка застреленного копами мальчика встретились с Аваковым и Князевым

Полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.
4 июня, на следующий день после смерти 5-летнего Кирилла Тлялова, голову которому прострелили 31 мая пьяные копы, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев увиделись с мамой и бабушкой ребенка.
Судя по фотографиям, женщин привезли на встречу к чиновникам в Киев.
"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Отметим, что Князев заверил женщин, что со стороны полиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств трагедии.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.
Глава Нацполиции сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.
Он пообещал также, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.
Читайте такжеСмерть мальчика под Киевом: с копами-убийцами были еще два человека, которых надо искатьНапомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.
Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.
Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.
Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.