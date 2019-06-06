Добавил тестостерона: зачем Кличко объединение с Саакашвили

Виталий Кличко и Михаил Саакашвили решили объеденить свои силы к парламентским выборам

Объединение Виталия Кличко и Михаила Саакашвили на парламентские выборы неизбежно, - у них нет других вариантов. По данным из разных источников, мэр Киева пытался договариваться с Батькивщиной и БПП, но не очень удачно. И самостоятельно пройти в Верховную Раду шансов очень мало, рейтинги показывают меньше 1 процента. Поэтому Кличко ищет партнеров, которые помогли бы обновить и реанимировать УДАР.

Предполагаю, что Кличко не хочет идти в парламент и не известно захочет ли потом, и будет ли вариант с братом. И предвыборной кампанией он не сможет заниматься, потому что слишком сконцентрирован на Киеве. И поэтому ему нужен партнер.

По слухам, некоторые люди с грузинскими корнями из его команды провели предварительные переговоры с Саакашвили, возобновили с ним контакты и предложили объединение.

Я бы сказал, что с помощью Саакашвили можно будет провести ребрендинг партии, добавить адреналина и тестостерона.

Что касается бывшего грузинского президента, то он человек очень энергичный, харизматичный, ходячий информационный повод. В этом смысле он тоже интересен Кличко. Но сейчас у него нет реальной партийной структуры, большинство его людей разбежались и, возможно, есть проблемы с финансированием его политического проекта. Тем более, что никому из больших игроков он не нужен - от Зеленского до Вакарчука и от Тимошенко до Смешко.

Читайте такжеСаакашвили ответил на предложение Кличко идти с ним на выборы в Раду

Не нужен и потому, что Саакашвили все опасаются – сегодня он друг и союзник, а завтра враг и ожесточенный критик. История с Порошенко многому научила всех остальных, и они пытаются дистанцироваться от лидера Руха новых сил.

Кроме того, Михаилу Саакашвили не интересно играть на вторых ролях, он хочет быть первым. И союз с Кличко – это брак по расчету, но между относительно равноправными партнерами. У каждого - свои интересы, но они оба достигли чего-то, что на данный момент их устраивает.

По моему мнению, шансов преодолеть 5-процентный барьер у них мало. На самом деле, не стоит переоценивать популярность Саакашвили. Пик был в конце 2014-го и начале 2015-го, сейчас это в прошлом. Даже во время антипорошенковских акций рейтинг Саакашвили был на уровне 2 процентов. И он может добавить голосов, но преодолеть 5-процентный барьер будет очень сложно. Возможно, существуют надежды и иллюзии, что им удастся побороться и пройти в парламент, но я к перспективам этого альянса отношусь скептически.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда