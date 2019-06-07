Асфальтный каток Зеленского, или Как старая элита получила по пухлой морде

Михаил Подоляк

политтехнолог

7 июня 2019, 09:44

Парламентские досрочные выборы безжалостным катком пройдутся по ранимым душам воров.

Зеленский
Зеленский прошелся катком по старой элите/ Reuters

Старая элита так и не поняла, за что она получила по своим пухлым мордасам. А потому ни малейших выводов из "президентской кампании" сделано не было. Новая - уже досрочно парламентская - социология для них просто убийственна. Окончательно размазывающая их амбиции по "стене жлобов". Почти 50% у виртуального "Слуги народа". Ещё без агитации и собственно кампании. Как окончательный приговор. Как высшая мера политического наказания, исполненная повторно.

Ближайший соперник - Оппозиционный блок в какой-то из своих аватарок - набирает только без 11%. Подбирает всех тех, кто реально до сих пор верит, что можно вернуться во времена раннего Януковича.

Читайте такжеГремучая смесь: почему новая Рада будет хуже предыдущейОткровенно падающий истукан под условным названием "ЕС Порошенко", уже едва натягивающий сам себя на 7% (или 7 - это и есть хваленные 25?), собирает под свои толстые крылья просто отпетое дурье, которое обязательно рухнет ещё ниже. Оно ведь умеет бороздить болотное дно.

Короче, старую элиту, пропахшую воровским потом и сладковато-затхлым запахом психиатрической лечебницы, выносят вперёд ногами. Умопомрачительно ярко выносят. И обязательно вынесут в итоге.

Почему? Потому что нельзя быть упоротыми такими и продолжать гнуть свои мракобесные хотелки и орать ржавыми голосами. Потому что продолжают снисходительно говорить нам - "мы построили крутую державу!") Показывая при этом на убогое и некомфортное пространство, до черна выжженное их мародерством и тупостью. И где до сих пор всерьёз спорят, в какой церкви просить дождя для повышения урожайности бобовых?

Потому что нет ни малейшего уважения к собственной репутации, но есть откровенное презренные к охлосу (т.е. к нам). Потому что продолжают содержать свои идиотские pr-армии, провоцирующие только ненависть к ним же. Продолжают саботировать, угрожать и косноязычно орать "будем жечь шины".

Но главное в том, что они искренне верят, что все это какой-то мрачный сон. И что завтра они проснуться и все будет как прежде. Жрачка, решалы, "куда нести?", шеф-босс-папа... Но не будет ничего. Никакого просыпания. Никакого сна. Только вечная ломка по вчерашним царским временам... 

Читайте такжеМедовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборахПарламентские досрочные выборы, несомненно, безжалостным катком пройдутся по ранимым душам воров. Потому что обществу - парадокс - вообще не важен персональный состав партии Слуга. Общество хочет провести жирной кисточкой, обильно смоченной, простите, в ослиной моче, по задолбавшим физиономиям нынешних политиков. И обязательно сделает это. Многократно. В самой унизительной форме. Куда с большим итоговым презрением, чем 50%. Не потому, что Зеленский и Слуга народа, а потому что наглые хари все-таки требуют масштабного реконструктивного хирургического вмешательства.

И да. Разумеется, вся эта ничтожная и многократно обляпанная собственными соплями братия, ни на йоту не поменяет своего поведения. Она продолжит нас драконить и раздражать, всерьёз предлагая обсудить брюссельский дресс-код Зеленского и его eng-произношение. Супер. Итог предсказуем.

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Верховная Рада Владимир Зеленский выборы-2019 Михаил Подоляк новости Украины
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