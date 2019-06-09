Куда метит Медведчук и почему это опасно

Виктор Медведчук метит в кресло спикера

Список партии Бойко-Медведчука показал, что там нет людей из окружения олигарха Рината Ахметова. Оппоблок — это объединение Ахметова, Вадима Новинского и так далее. Все таки это украинский бизнес, очень мощный, олигархический, но наш. Он боится Россию, ее угроз, уже достаточно от нее пострадал и много потерял. И Кремль жестко давил, чтобы эти оппозиционные партии объединилось, но у них что-то не сложилось.

Сейчас Оппоблок Ахметова-Новинского делает ставку на мажоритарные округа, где они могут больше взять, чем по партийным спискам. И они ориентируется, как и Оппозиционная платформа, на ресурс директоров предприятий — реальный бизнес, где работают сотни тысяч людей. И те могут проголосовать по мажоритарке за представителей Оппоблока.

Читайте такжеНе хватает Чикатило: кого партия Медведчука заведет в Раду и возьмут ли они реваншПо данным соцопросов, за Оппозиционную платформу — За жизнь готовы проголосовать 10-12 процентов. И это полностью укладывается в социологию, которая в последнее время становится стабильной и бессменной. Например, в одном из социсследований звучал такой вопрос: "Кто виновен в войне с Россией?" 48% четко сказали, что напала Россия, еще около половины — не определились, либо сказали, что их это не волнует. А порядка 15% сказали, что напала Украина.

Если посмотреть на другую социологию, которая проводилась перед президентскими выборами, то на вопрос: "Как бы вы хотели жить с Россией?" большая часть людей ответила, что так же, как и с другими странами. Большой процент опрошенных ответил, что отдельно, но без виз и таможен. То есть, практически в таможенном союзе. А еще 15% четко сказали, что хотели бы жить в единой с Россией стране.

Еще на один опрос, в котором социологи выясняли отношение к россиянам и российской власти, 15 % ответили, что позитивно и очень позитивно. То есть, все эти люди отдадут свои голоса за Оппозиционную платформу. А если отминусовать часть этих людей, которые не пойдут на выборы, потому что они не признают украинское государство, и даже Медведчук для них не является лидером, они хотели бы только за Владимира Путина проголосовать, а не за тех, у кого есть украинский паспорт, то мы от общего числа избирателей получим те самые 10-12 процентов, которые показывает социология.

Читайте такжеОн уважать себя заставил: как Медведчук решил поставить Украину на колениТо есть, их электорат — это люди, которые хотят жить в России, уважают ее власть и считают, что Украина развязала войну на Донбассе. Большая часть из этих людей ностальгирует за Советским союзом и считает его развал самой большой катастрофой 20-го столетия. Это более старшее поколение. Но к ним еще добавилось более молодые, но агрессивные люди, которые не стали сепаратистами только по той причине, что живут в других регионах, далеких от Донбасса.

К примеру, Одесса, в которой были не только сепаратисты, погибшие на Куликовом поле, а и те, кто их поддерживал. И каждый год сторонники РФ ходят туда с георгиевскими ленточками и российскими флагами, демонстрируя свое отношение к Украине. И там очень много молодых людей. В Оппозиционной платформе - За жизнь, в отличии от Оппоблока с его размытой идеологией, мировоззрение очень четкое — пророссийское.

Пока речь идет о 10 процентах голосов, но летом их может стать гораздо больше. Поскольку происходит некий крен — социология показывает всех избирателей Украины. Но в конце июля многие украинцы трудоспособного возраста поедут в отпуска. И явка будет намного ниже, что сыграет на пользу оппозиционерам - их электорат на 90% останется в своих населенных пунктах, и основная масса из них пойдет голосовать. А вот избиратель того же Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука уедет. И таким образом партии удастся взять больше мандатов и возникает возможность определенного реванша.

Что касается того, могут ли эти люди появится в правительстве, то в парламентско-президентской республике формирование Кабмина зависит исключительно от коалиции, а не всех сил, зашедших в Раду. Пока все отрекаются от участия Оппозиционной платформы — За жизнь в коалиции. И если другим силам хватит 226 голосов, чтобы решать эту проблему без пророссийских депутатов, то они не будут создавать коалицию. Если же без них не смогут обойтись, то эти парламентарии смогут появится и в Кабмине. Их будет не очень много, учитывая процентное соотношение.

Сейчас в Раде приблизительно такое же количество оппозиционных сил. И ни на что существенно их деструктивные действия не влияли. Разве что на несколько недель задерживались законопроекты, когда они писали заявления про отклонения каких-то законов. Но сейчас поменялась ситуация, в парламенте снова окажется Медведчук в качестве ядра влияния.

И если он не станет главой ВР, а он это планирует, то попытается занять должность вице-спикера. И при 30-40 мандатах, которые Оппозиционная платформа возьмет по спискам, можно смело добавлять еще два десятка мажоритарщиков, которых будет половина парламента, и на них удастся повлиять, партия Медведчука-Бойко будет иметь около 60 человек. А это уже позволит блокировать работу. И при низкой явке, которая сейчас является традиционной для парламента, они могут при принятии необходимых законопроектов начать выдвигать условия и устраивать торги. И в такой ситуации можно предположить, что будет происходить попытка реванша.