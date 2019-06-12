Петр-раскольник: зачем Порошенко пытается расчленить страну

Порошенко пошел на накрутку градуса взаимной ненависти в стране/ Reuters

Итак. Простые истины никто ведь не отменял. Если вовремя вора не взять в оборот, он начнёт гадить с утроенной силой и желанием. Судя по всему, пафосный господин Петр Порошенко так и не был загружен системной юридической работой.

Он не сидит сутками в окружении адвокатов и не разрабатывает тактики/стратегии личной защиты. Не следит с замиранием сердца, как его мародерское ближайшее окружение берут за толстые липкие ручки и ведут на ситуативные допросы. Не просыпается в мокром поту по пять раз за одну душную летнюю ночь, понимая, что ежедневно что-то из его имущества попадает под временный (обеспечительный) арест...

Чувствует себя этот гражданин, откровенно укравший у нас пять лет, просто превосходно. И потому продолжает упорно, системно, цинично колоть страну. Чтобы на смуте, внутренних войнах и драках попытаться а) отпетлять от ответственности и б) вернуть себе хоть какое-то воровское влияние.

Читайте такжеУкраине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президентаСкажете - слишком банально? А разве Порошенко - это не сгусток самых примитивных банальностей? Весь его примитивный креатив отныне направлен на решение двух задач. Максимальное унижение президента Зеленского. Прежде всего в запретном человеческом смысле (унижение личности).

И категорическая накрутка по стране градуса взаимной ненависти. Вплоть до расколов. До стандартных "бей в рожу из-за извращённых лингвистических комплексов". Полезных идиотов, которые легко покупаются на традиционную псевдопатриотическую риторику косноязычных воров, компактно упакованных в "бригаду Порошенко" все ещё много. Отсюда и все эти заведомо раскольнические акции - "Остановим капитуляцию!" Проходящие под традиционными для пропаганды Петра Алексеевича русскими символами - табличками с двуглавыми орлами, российским триколором и - главное - портретом президента-чужестранца, которому невыносимо сильно завидует сам Порошенко.

История проста как две ломанные копейки. Зеленский пытается найти решение крайне застаревшей проблемы Донбасса, которая уже давно проросла хорошим личным бизнесом для целого ряда людей. Пытается - правильно или неправильно посмотрим чуть позже - оживить единственный рабочий формат - Минский. Убирает из переговорных групп записных циников типа Медведчука и вечно кудахтавших клуш типа Геращенко.

Читайте такжеОткрытый саботаж: какую игру Порошенко и Ко затеяли против ЗеленскогоЕго представитель Кучма делает ряд заявлений о необходимости таки разговаривать, а не платить жизнями ребят за "крутой бизнес" какого-нибудь Свинарчука. И сразу же получаем очередной спектакль фриков. Точка.

Отсюда простые выводы. Договориться с небольшой, но оголтелой группой сторонников Петра Алексеевича не получится - они продолжат унижать страну, оскорблять всех вокруг и пытаться устраивать здесь тупые мелкие мятежи.

Если реально не взять за рыльце одно известное воровское существо, то никак не получится остановить жлобское финансирование подобных акций "полезных идиотов". Если не остановить подобные акции идиотов, то в итоге мы таки получим полноценный итоговый раскол страны...