Главный итог встречи Макрона и Зеленского

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на встрече в Париже / president.gov.ua

Главный итог парижских переговоров президентов Франции и Украины - готовность Эммануэля Макрона содействовать возобновлению переговоров в "нормандском формате".

Очевидно, что завтра такие же заверения Владимир Зеленский услышит в Берлине от Ангелы Меркель.

Но проблема возобновления встреч в "нормандском формате" - не в готовности Макрона или Меркель, а в готовности Путина. А российский президент отнюдь не торопится на них соглашаться.

У каждой из сторон свои представления о результативности такой встречи - и представления Кремля кардинальным образом отличаются от представлений Парижа, Берлина или Киева.

Читайте такжеМакрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России

"Нормандский формат" был в тупике и останется в тупике, эскалация на линии соприкосновения будет только усиливаться. И все разговоры о его возобновлении, расширении и улучшении носят исключительно ритуальный характер, который имеет только один-единственный смысл для каждой из сторон.

Для нас и Запада это продолжение санкций, а для России - продолжение войны.