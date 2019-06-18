Главный итог встречи Макрона и Зеленского

Идею о необходимости Киева сближаться в переговорах с ЛДНР президент Украины услышит еще не раз.
Главный итог парижских переговоров президентов Франции и Украины - готовность Эммануэля Макрона содействовать возобновлению переговоров в "нормандском формате".
Очевидно, что завтра такие же заверения Владимир Зеленский услышит в Берлине от Ангелы Меркель.
Но проблема возобновления встреч в "нормандском формате" - не в готовности Макрона или Меркель, а в готовности Путина. А российский президент отнюдь не торопится на них соглашаться.
У каждой из сторон свои представления о результативности такой встречи - и представления Кремля кардинальным образом отличаются от представлений Парижа, Берлина или Киева.
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"Нормандский формат" был в тупике и останется в тупике, эскалация на линии соприкосновения будет только усиливаться. И все разговоры о его возобновлении, расширении и улучшении носят исключительно ритуальный характер, который имеет только один-единственный смысл для каждой из сторон.
Для нас и Запада это продолжение санкций, а для России - продолжение войны.