Санкции против России могут превратиться в насмешку над обещаниями Запада

Владимир Зеленский в Берлине на встрече с Ангелой Меркель / Reuters

На переговорах с новым украинским президентом Владимиром Зеленским федеральный канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что санкции, которые были введены против России после аннексии Крыма, останутся в силе вплоть до восстановления территориальной целостности Украины.

На первый взгляд, это очень обнадеживающий и ясный сигнал: международное сообщество не собирается мириться с нарушением права, какие бы шаги ни предпринимала Москва, санкции будут сохраняться, пока в Кремле не решатся на изменения в политике.

Но, с другой стороны, на Западе все чаще говорят о возможности ослабления других санкций – начиная от отказа от санкций, которые были введены против России в ПАСЕ. Во время визита Владимира Зеленского в Париж об этом ясно сказал президент Эммануэль Макрон, да и Ангела Меркель не стала отрицать такой возможности.

И тут возникает очень простой вопрос: что же такое "крымские санкции" – инструмент или символ?

Мы прекрасно помним, что сами по себе санкции, которые были введены после аннексии Крыма, не стали серьезным ударом для российской экономики. Смысл санкционной политики Запада – в постоянном наращивании давления на Кремль. В создании у российского руководства четкого понимания, что в случае продолжения им агрессивных действий это давление может привести к невосполнимым экономическим потерям для страны и создать угрозу для выживания самого режима Владимира Путина.

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Только в этом случае в Кремле могут хотя бы задуматься об изменении своей политики. Но если санкции будут ослабевать, тогда в Москве в очередной раз убедятся, что движутся в нужном направлении. Что прав был не бывший американский президент Барак Обама, который рассчитывал на кумулятивный эффект санкций, а действующий российский президент Владимир Путин, убежденный, что рано или поздно Запад вынужден будет смириться с российскими решениями – никуда не денется!

И, очевидно, любой отказ от санкционного давления может привести именно к таким последствиям. Сколько бы западные политики ни убеждали сами себя и нас, что те же санкции, введенные в ПАСЕ, ничего не изменят в практическом смысле для российской экономики, зато сохранят за россиянами возможность обращаться в ЕСПЧ, а вот только сигнал в Москве, уверен, будет воспринят совершенно иначе.

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Потому что после изменений в самом механизме санкционной политики в Совете Европы российские парламентарии получат отличную возможность укомплектовывать свою делегацию теми, кем сочтут нужным – в том числе и "депутатами от Республики Крым". И да, эти люди приедут в Страсбург и будут работать в одном зале с депутатами от стран, которые формально не признают аннексию Крыма – например, с депутатами Бундестага.

Не станет ли такой поворот событий насмешкой над словами Ангелы Меркель о том, что "крымские санкции" против России сохранятся в любом случае?

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии