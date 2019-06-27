Возвращение России в ПАСЕ: в чем выиграла Украина

Игорь Лесев

Писатель, публицист

27 июня 2019, 08:46

Это не проигрыш Украины. Это естественный ход истории.

Российская делегация в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ 

Возвращение РФ в ПАСЕ - это не победа Кремля. И не проигрыш Украины. Это всего-навсего логичное, последовательное и неминуемое событие.

А проиграла здесь не Украина. Проиграла тупая, истеричная и инфантильная кучка дегенератов, которые почему-то натянули на себя полномочия выступать от Украины. От всего ее народа. Вот, например, от меня. Или моей мамы.

Вот какие мои интересы может представлять Ирина Геращенко? Или Алексей Гончаренко? Кого они вообще могут представлять, кроме как самих себя?

Возвращение России в ПАСЕ – это не совсем бабловая история. Парламентская ассамблея – это в первую очередь дискуссионная площадка, которая клепает резолюции и рекомендации без какой-либо возможности контроля за их исполнением.

А раз нет такого контроля, соответственно, ценность всей ПАСЕ именно в ее дискуссионной говорильне. Уважаемые обмениваются мнениями и вежливо друг друга посылают. Такой себе версус баттл в галстуках и костюмах.

Читайте такжеКак Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло"Да, ПАСЕ – это еще и бабло. Большой, неповоротливый институт. С кучей чиновников и прихлебателей. Закрытая тусовка, в которой каждая какашка из Жашкова, Тимишоары или Вышнего Волочка может почувствовать себя большим человеком. Та самая вожделенная бюрократия.

И возвращение России – это не о 60 миллионах евро. Уж давайте прямо – Россия не кормилица ПАСЕ. Да, один из основных доноров. Но эти деньги в том числе шли и на саму русскую делегацию, и на программы ПАСЕ в РФ.

Возвращение России в ПАСЕ – это некоторая легитимизация всей этой организации. Потому что границы ПАСЕ не равны границам Евросоюза. ПАСЕ – это и Турция, и Белоруссия, и Азербайджан. Это такая себе субконтинентальная Организация Объединенных Наций.

И если бы там не было России, как и любой другой проблемной страны Европы, тогда возникает вопрос уже у самих налогоплательщиков внутри ЕС – а зачем нам нужно ПАСЕ, если у нас уже есть Европейский парламент?

Короче, лишение права голоса России в ПАСЕ изначально было тупым и эмоциональным решением евробюрократов. И то, что Россия 2 года не платила членские взносы – это было терпимо. А вот то, что русские стали рассматривать вариант выхода из этой организации с концами – это был удар по самой ПАСЕ.

Читайте такжеРоссия снова в ПАСЕ: кто виноват и зачем это ПутинуТеперь все возвращается на свои круги. И ПАСЕ снова становится дорогостоящим клубом по обмену мнениями.

Впрочем, конкретно для Москвы это очень важная площадка. Русские продолжат вдалбывать, только уже парламентариям ЕС без посредников, свои альтернативные точки зрения. Чей Крым и почем в Одессе рубероид.

Истерика Киева в общем-то понятна. Постоянное обсуждение чего-либо вызывает чувство привыкания, а затем и принятия.

Вот у нас полицейские регулярно убивают людей. Кого-то это сейчас волнует? Застрелили ребенка, прибили какого-то мужика... а, пофиг всем. Хотя еще 5-6 лет назад нечто подобное от сотрудников МВД могло бы вызвать социальный взрыв.

Но давайте прямо. Вся дипломатия Киева все эти 5 лет строилась на истериках и дебильных по исполнению и содержанию флешмобах. Украинская "дипломатия" - это орать, обижаться и выпрашивать.

Эти люди – геращенки, арьевы, гончаренки – 5 лет не умели вести дискуссию со своими оппонентами внутри страны. Они пришли к власти нахрапом. Визжали, истерили и жрали. А затем получили ссаной тряпкой по харе от 73% своих соотечественников, так и не поняв, за что и почему.

И это же самое они делали 5 лет в Европе. Визжали, истерили и жрали за наш с вами счет. Арьев только на свои поездки в Страсбург по полляма "матпомощи" из госбюджета берет. Это в год. А таких упитанных арьевых от Украины аж 12 штук.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут ЗеленскийЭти люди не в состоянии в принципе вести дискуссию. Они разговаривают лозунгами и штампами. А когда получают тряпкой, тут же визжат и не понимают, почему их второй, третий раз снова и снова бьют.

Но еще раз. Это не проигрыш Украины. Это естественный ход истории. ПАСЕ самосохранилась. Русские получили площадку, где будут рассказывать свой авторский сюжет по Крыму и Донбассу.

А Украина... Украина как минимум избавилась от неандертальцев. Эти ребята из тупиковой ветви. Они никогда ничего не построили, никого не защитили, нигде не победили, а все их достижения ограничиваются личным обогащением.

Агрессивные, тупые и бесперспективные. Нам с ними все равно не по пути. И я даже не об идеологии сейчас. И ни о каких-то аморфных цивилизационных ценностях. Я о типе этих злобных и случайных людей. Раса геращенок и порошенок, которые у нас всех украли 5 лет жизни.

Ну а нам – неоантропам – прежде чем ехать в ПАСЕ или на любую другую площадку мира, предстоит научиться разговаривать друг с другом. Внутри своей страны. Без клише и ярлыков. Задача после выжженного мозга миллионам наших сограждан почти невозможная.

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Россия ПАСЕ Украина Игорь Лесев
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