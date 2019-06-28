Фатальная ошибка ПАСЕ, или Как Европа дала Путину снова харкнуть себе в лицо

Путин расколол Европу / VistaNews

По решению Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия вновь стала её полноправным членом. Все ограничения, наложенные на её делегацию после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе сняты полностью. При этом ни один пункт семи резолюций ПАСЕ, касающихся агрессии России против Украины не исполнен Россией.

Зато Россия вновь будет платить взносы в Ассамблею, выплату которых она приостановила в 2017 г. "Деньги нам нужны больше чем принципы" сказал кто-то из Президиума Ассамблеи сэру Роджеру Гэйлу - докладчику по новой резолюции. И британский политик озвучил эти слова с трибуны добавив, что сам он будет голосовать против резолюции.

Случившееся - полный нравственный провал ПАСЕ.

Читайте такжеВозвращение России в ПАСЕ: в чем выиграла УкраинаКонечно, ПАСЕ, из которой угрожала выйти Россия если не восстановят полномочий её делегации, лишилась бы в случае ухода РФ денег, русские граждане лишились бы Европейского Суда по Правам Человека и, быть может, Россия отменила бы мораторий на смертную казнь. Всё это - ужасно. Но свершившееся ужасно в кубе.

14 декабря 1939 года СССР был за агрессию против Финляндии исключен из Лиги Наций. Разве агрессия против Украины - меньшее преступление? Разве ПАСЕ в меньшей степени вдохновляется нравственными принципами международных отношений, чем Лига Наций? - Увы, теперь ясно, что в меньшей.

Г-н Путин верит как христианин в Credo, в то, что купить можно всё и важны не принципы, а "цена вопроса". Вчера правитель РФ получил от европейцев подтверждение этого своего символа веры.

Ценой подтверждения стал уход с заседания в знак протеста семи национальных делегаций. Г-н Путин, обещая заплатить в ПАСЕ 40 млн евро, так решил и вторую свою старинную задачу - задачу раскола Европы. По монолиту правовой и нравственной Европы прошла трещина, которую вряд ли удастся легко устранить. Скорее - она будет расширяться. Великобритания, Швеция, Нидерланды, Чехия и другие стран, особо затронутые наглой агрессией Путина против европейских ценностей, могут последовать за Украиной, Грузией, Словакией, странами Балтии, Польшей...

Читайте такжеРоссия снова в ПАСЕ: кто виноват и зачем это ПутинуИ последнее, но весьма важное. ПАСЕ - представительство граждан Европы, которые на свободных и соревновательных выборах избирают в свои национальные парламенты депутатов, которые потом, по партийным квотам представляют национальный парламент, а, соответственно, и избравших их граждан, в ПАСЕ. ПАСЕ - это голос всех народов Европы, как входящих в Евросоюз, так и не входящих.

Но выборы в России по воле г-на Путина и его клики давно перестали быть и свободными, и соревновательными. Они давно уже вообще перестали быть выборами. Управление кадровой политики Администрации Президента (АП), а не граждане России решают - кто должен сидеть в Государственной Думе, как и во всех иных псевдо-легислатурах. Дума России - это многоликий Путин, сформированный беспринципными его прислужниками из АП. Именно Путина пригласила ПАСЕ на свои заседания, именно Путина будет она слушать, когда на трибуну всходят Слуцкий, Толстой или Калашников.

Того Путина, который харкнул в лицо Европе, того Путина, который глумился над ней, лгал и смеялся над европейскими ценностями, захватывая Крым и Южную Осетию, уничтожая своими танковыми дивизиями украинцев в Донбассе, отравляя Скрипалей в Солсбери, вторгаясь в выборы повсюду в Европе, пытаясь свергнуть законные и демократические правительства в Черногории и Македонии - именно этого Путина, а не Россию вы, господа европейцы, теперь будете видеть в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать УкраинеОн купил себе право на возврат, и заплатит еще больше деньгами, отобранными у придушенных им граждан России. И вы возьмете эти деньги, улыбнетесь ему, смолчите о Крыме, Грузии, Донбассе, об отравленных ипритом детях Сирии, о разрушенных его бомбами госпиталях Идлиба - вы всё это проглотите, вы смолчите.

Такова цена допущенной на сессии ПАСЕ ошибки. И ошибка эта, безмерно унизившая и расколовшая Европу, поэтому вырастает в преступление.