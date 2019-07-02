Почему восточная Европа сплотилась в защиту Украины

На примере возврата России в ПАСЕ стало ясно, что против "коллективного Запада" можно и нужно бороться

Маршал польского Сената Станислав Карчевский, встретившийся с представителями Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Украины и Словакии на церемонии празднования 450-летия подписания Люблинской унии, пообещал уже в скором времени провести совещание представителей этих стран для того, чтобы обсудить их общую реакцию из-за восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Эта готовность к совместным действиям еще раз демонстрирует, что против коллаборации "коллективного Запада" можно и нужно бороться. И что утверждать по поводу тех или иных намерений коллективного Запада "все было решено", как это недавно сделал, комментируя возвращение России в ПАСЕ, президент Украины Владимир Зеленский – по меньшей мере, политическая близорукость.

Силы, которые хотят нормализации отношений с Россией за счет Украины и международного права, пытаются добиться этого уже не первый год. И очень часто их усилия – и их предварительные решения – останавливались именно гласностью, широким международным освещением того, что может происходить, бескомпромиссной характеристикой намерений западных политиков. И солидарностью стран центральной и восточной Европы, которые хорошо понимают, что это такое – российская угроза.

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После Майдана я не раз говорил своим польским и балтийским коллегам, что Украина более не нуждается в адвокатах, а нуждается в партнерах по противостоянию агрессии. Похоже, я погорячился. Политическая неопытность нового украинского президента, отсутствие в его команде подлинного интереса к внешней политике и иррациональный страх перед Кремлем, который, похоже, испытывают новые обитатели Банковой, требует необходимой именно адвокатуру. Именно грамотную защиту интересов Украины на международной арене в ситуации, когда ее собственная власть пока что просто не способна с этим справиться.

В этом смысле заявление спикера сената Польши, как и общая реакция центральноевропейских стран на позор ПАСЕ – это очень хороший сигнал. При Януковиче я писал, что тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский куда эффективнее защищает интересы Украины, чем сам Янукович, которого вообще интересы нашей страны не беспокоили.

В нынешней ситуации президенты Польши или Литвы тоже могли бы эффективно защищать интересы Украины перед Западом – по крайней мере, пока новый президент Украины не осознает важность такой защиты и не научится это эффективно делать.

Без адвокатов нашей стране просто не обойтись.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо