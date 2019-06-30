Выступившие против России в ПАСЕ страны готовят совместную резолюцию

Семь европейских стран готовят резолюцию для ПАСЕ / forbes.ua

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия, открыто выступившие против возвращения России в ПАСЕ, начали работу над совместной резолюцией.

Как сообщает Польское радио, маршал польского Сената Станислав Карчевский, встретился с представителями стран для создания документа.

"Мы на эту тему разговаривали вчера (на праздновании 450-летия подписания Люблинской Унии). Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. В то же время мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", – сказал Карчевский.

Польский политик констатировал, что в ближайшее время будут проанализированы совместные шаги, которые позволят найти противостояние относительно возвращения России в состав Ассамблеи.

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Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России в организации. Ранее Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".