В стране Европы подумывают о выходе из ПАСЕ

Эстония готова поддержать Украину после ситуации в ПАСЕ / cont.ws

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предложил отозвать делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает РИА Новости, эстонские политики вопрос призвали вынести на голосование в парламент.

В Эстонии кране негативно отреагировали на возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Эстонские парламентарии сошлись во мнении, что Россию вернули в ПАСЕ под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России в организации. Ранее Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".