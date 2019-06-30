В стране Европы подумывают о выходе из ПАСЕ

В парламенте Эстонии вопрос будет вынесен на голосование.
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предложил отозвать делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как сообщает РИА Новости, эстонские политики вопрос призвали вынести на голосование в парламент.
В Эстонии кране негативно отреагировали на возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Эстонские парламентарии сошлись во мнении, что Россию вернули в ПАСЕ под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право.
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России в организации. Ранее Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.
Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".