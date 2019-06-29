Россия озвучила условие по выплате долга ПАСЕ

29 июня 2019, 19:07

Москва намерена заплатить взносы после подписания документов.

ПАСЕ
Россия пока не собирается платить долг по взносам в ПАСЕ / obozrevatel.com

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак заявил, что на данный момент Кремль ничего не должен ПАСЕ, а выплату долга будет производить после заключения меморандума.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства", - цитирует российского чиновника ТАСС.

Сторчак подчеркнул, что принятое в ПАСЕ решение ничего не означает, поскольку вопрос лишь обсудили на политическом уровне и устно установили сумму платежей.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что задолженность России перед СЕ составляет примерно 85 миллионов евро.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России в организации. Ранее Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".

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Россия долг ПАСЕ взнос
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