Порошенко настырно продолжает ссать обществу в глаза

Михаил Подоляк

политтехнолог

4 июля 2019, 11:05

Все события 2019 года - плата за то пятилетнее бездействие экс-президента.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / скриншот

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальшь, собственное наследие и чистейшие "разводки".

"Есть повод для Майдана!" - закричали иные неприкаянные вчерашние политические звезды, оставшиеся за бортом нового властного Титаника. "Реваншируем ведь! Кого только не зарегистрировали кандидатами в депутаты". Выносим за скобки все фамилии. Потому что это совсем не важно. Важна только математика. А она крайне проста и наглядна даже для политических олигофренов - в гордом ЦВК из 17 членов сразу 11 ручные для Петра Алексеевича (квоты БПП, НФ, Удара и даже Свободы). Типичная молчаливая обслуга. И? Кто и почему открывает ворота для эксов?...

Построить "филатовскую судебную систему", в которой только тебе (через телефон Филатова) подчиняются суды и делать вид, что кто-то реванширует? Идеально для все тех же учебников психиатрии. До сих пор генеральным прокурором работает твой свояк Луценко (а до него свояк Шокин) и за все твои пять лет так и не были выдвинуты адекватные фактовые подозрения ярчайшим персонажам прошлого? Не только Клюеву. За пять лет не доказано ничего. По слогам читаем: ни-че-го... А, нет, простите - реанимировали на более циничном уровне систему судебно-прокурорского "обилечивания", хорошо так упаковались деньгами, распродали любые дела, пятилетку поволынили, набили всю вертикаль своими людьми (и до сих пор там их держим), чтобы сейчас так по-петушиному орать - "не позволим, не допустим". Лихо...

Как только Петр Порошенко объявил о присоединении к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, как акция была переименована
Как только Петр Порошенко объявил о присоединении к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, как акция была переименована "Терпіти більше не можна! (батя, ти все просрав)"

Ну и кто должен всю эту pr-муть покупать? Кто должен ещё глубже упаковаться в бренд "я - лох"? Именно поэтому бригаде Порошенко и сказали "валите отсюда", потому что сильно достали лицемерием и ложью. Но нет же. Классический украинский заколдованный круг. Река, которая ходит по одному и тому же "руслу безнадеги" и в которой купаются одни и те же полезные идиоты. Которым уроки явно не идут впрок. Все события 2019 года - это ведь ещё и обязательная плата за то, что в течение пяти лет ничего сделано не было. Система осталась прежней. Продать можно все, всегда и по любой цене.

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Но куда хуже и унизительней выглядит даже не это. Хуже только количество тех, кто попытался выйти на протест. Их - ничтожно мало, и они не вызывают совсем сочувствия у общества. Ни малейшего. Лицемерие, двойная мораль, откровенная ложь вообще не вызывают сочувствия.

Скажу прямо. Порошенко действительно обладает необычайным "талантом" превращать все в дурно пахнущий коричневый субстрат. Казалось бы, пусть выйдет на майдан пара-тройка сотен нормальных пацанов и скажет, что мы иначе смотрим на какие-то события. Не. Не интересно. Опять Порошенко и опять это его жирно-кислое "не позволим реванш". И все слито в политический унитаз.

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Майдан Петр Порошенко Михаил Подоляк новости Украины
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