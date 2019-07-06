Десакрализация Майдана: насколько далеко она зайдет и какими могут быть последствия

Евромайдан / УНИАН

Два события - заявление Коломойского о внутреннем гражданском конфликте на Донбассе и рассмотрение КСУ закона о люстрации - уже не оставляют сомнений, что в стране начинается процесс десакрализации Евромайдана и последующих после него событий. Точнее процесс начался еще пару лет назад, но власть Порошенко его всячески сдерживала силой принуждения.

Сейчас развенчание пафоса Евромайдана пойдет по нарастающей. Это было неизбежно, потому что результаты Евромайдана оказались столь ужасающими и столь несоответствующими чаяниям самого Евромайдана, что общество уже не удовлетворяется той канонической версией произошедшего, которую власть Порошенко силой и законами навязала стране.

Но как далеко зайдет новая власть в своем стремлении десакрализировать Евромайдан? Где она остановится и остановится ли вообще? Какой будет новая каноническая картина того, что произошло на Евромайдане и после него?

Ответить пока трудно. Но ясно, что в новой власти, скорее всего, будут бороться две силы. С одной стороны, будут радикалы, которые будут настаивать, что:

Евромайдан был мятежом, а расстрел Небесной сотни организовали представители старой власти;

Конфликт на Донбассе - это гражданская война, которая была естественным следствием незаконного захвата власти.

С другой - умеренные, которые будут стараться сохранить каноническую картину Порошенко, но внесут в нее существенные коррективы. Вполне возможно, что умеренные даже согласятся на признание факта незаконного отстранения от власти Януковича, но оправдают это справедливым гневом народа против криминального правления. То есть и нашим, и вашим.

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Радикальное изменение канонической картины Евромайдана, наверное, уже невозможно, потому что это вызовет острый когнитивный диссонанс у значительной части общества: "За что же мы страдали, боролись и погибали!!??" Это было бы жутким расколом общества и ни одна вменяемая власть на это никогда не пойдет, потому что задача любой разумной власти - соединять общество любой ценой, даже ценой культивирования мифов, верований, иллюзий и религиозных догм.

Поэтому, скорее всего, дело сведется к существенной корректировке мифа о Евромайдане, а фокус будет сделан на обвинении представителей старой власти, которая предала идеалы майдана и занималась перегибами, преследованиями оппозиции под его лозунгами, расколом общества и разжиганием войны.

Но самое лучшее и самое правильное что могла бы сделать новая власть, это снять табу на свободное общественное обсуждение самого Евромадана, его причин, причин конфликта на Донбассе, причин ухода Крыма, истории Украины и т.д. Ни одна тема не должна табуироваться и власть не должна навязывать обществу свою точку зрения силой, как это пытался делать Порошенко. Любая идеология, которая навязывается обществу силой спецслужб, по определению порочна и нежизнеспособна.

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Такое свободное, без истерик, обсуждение сложных тем, возможно, - но, увы, не факт! - постепенно могло бы дать шанс достичь какого -то общественного консенсуса и найти пути установление мира на Донбассе и пути преодоления глубокого раскола, в котором пребывает украинское общество.

Собственно, другого пути нет. Все остальное будет давать только временные, неустойчивые, паллиативные решения, которые не будут работать даже в среднесрочной перспективе. Как следствие Украина постоянно будет пребывать в политическом кризисе и удерживаться только силой принуждения.