Непотопляемый Порошенко и "золотая" Тимошенко: парламентские расклады за две недели до выборов

Какой будет следующая Рада / Фото: twitter.com/xraynrktk

Похоже, общие контуры будущего парламента вырисовываются. Хочется нахмурить брови, но все равно не получается. После помойки 8-го созыва, если бы новый состав парламента выбирали только среди клиентов украинских психушек, хуже бы все равно не получилось.

Впрочем, общую картину в значительной степени еще дополнит мажоритарка. Я, например, не вижу там большого успеха у Слуги народа. Да, бренд конторы на старте дает хороший процент, но на округах действуют все же другие принципы. Ядро, сеть и местная узнаваемость. Ну вот кто собьет тот же клан Балог в Закарпатье?

Или возьмем Киев. За исключением одного ресторатора нет больше ни одного фактурного персонажа от "Слуги народа". И сколько они смогут завести "слуг" в Раду по столице?

Читайте такжеПять опасностей, которые грозят ЗеленскомуПлюс у Слуги народа весь месяц идет динамика на понижение. Но это как раз естественный процесс. У них сейчас и так 40+, показатели почти "Единой России". Если за оставшиеся 3 недели не съедут ниже, это уже сказка. Да, в одиночку 226 вряд ли получится наскрести. Ну придется с кем-то поделиться. Не все коту масленица. К тому же, разделение ответственности смягчит неминуемое и очень болезненное падение в будущем.

Оппозиционная платформа. У них сейчас 13%. И давайте прямо – это все равно позор. И пенять только на ахметовских не стоит. Пацаны сами запалились своим зашкварным списком. Торговать только русским языком и мир-труд-маем с подельниками Столара и реинкарнацией СДПУ(о) – это своих сограждан держать за дебилов. Ну вот вам и 13%.

Европейская солидарность во главе с Черчиллем. Вот пронырливая скотина. Неубиенная. Он не Черчилль. Он Распутин. Стреляй в него, топи. Ершиком надавливай. А все равно всплывает. 8% и все сливки сумасшедшего дома снова в Раде – Парубий, Геращенко и сам Петр Порошенко. Как раз они и будут главными резонерами Оппозиционной платформы. И для страны это паршиво. Потому что Слуга народа будет эволюционно падать. Любая партия власти падает. И страну опять начнут рвать две крайности. Вечное повторение одного и того же дерьма.

Читайте такжеПорошенко настырно продолжает ссать обществу в глазаГолос. Такая себе реинкарнация "Самопомощи". Расисты-глобалисты с приветливыми лицами из нашего мусорного Пьемонта. В общем, такая же поросль, как и в СН, только с доминированием вышиванок на квадратный сантиметр тела. У них был шанс потопить иногда трезвого Черчилля, но ребята решили выпустить в эфир Вакарчука. А оказалось, что это конкурент Кличко. Сейчас Вакарчук меньше выступает, но уже поздно. Они показали кота в мешке. И переплюнули самые страшные опасения. Нет, у нас по-прежнему не любят умных. Но и не готовы полюбить настолько кристально незамутненный умом мозг Вакарчука.

Батькивщина. С одной стороны, Тимошенко не нашла себя в нише "вечной борьбы". Тут тебе и хромой Черчилль, и Вакарчук, и Смешко, и Гриценко, и Ляшко... Вроде бы, откусывай и наращивай. Но к Юле все равно ничего от них не перетекает. Вот есть ее персональная секта и все. Ни роста, ни падения. Возможно, Тимошенко чуть подрастет за счет специфики выборов – хипстеры Слуги народа будут на море, а бабульки Юли дисциплинированно придут к участкам.

Это может ей дать до 10% по итогу. Но в премьера она, конечно, уже не сыграет. А вот в спикера может. Ну не Вакарчука же туда садить? Бойко и Порошенко слишком токсичны. А 226 все равно с кем-то лепить надо. Пока что у Тимошенко вырисовывается золотая акция. Хотя, уверен, персонально Юлю побаиваются в этом кресле. Это же ушлая лиса. Она не может быть исполнителем и даже равным партнером. Ее Порошенко мочил, когда у той было 20 списочников в парламенте. А тут у нее уже будет деревянная гвардия Урфин Джюса.

Но опять же, окончательную картину сформируют мажоритарщики. С ними будут торги и правильные предложения. А это значит, что феодализация всей Украины продолжится.