Как Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружение

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Зеленский подал идею о люстрации чиновников, депутатов разных мастей, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года.

Понятно, что никого люстрировать в таком масштабе не будут, потому что придется люстрировать большую часть политического класса, причем не только тех, что правил, но и тех, кто все это время являлся контр-элитой и пытался этот правящий класс сместить. С помощью кого тогда управлять страной?

Показанный законопроект никогда реализован не будет.

Понятно, что эта инициатива Зеленского, как и некоторые другие, которые он совершал в последнее время, направлена на повышение рейтинга: у Слуги Народа рейтинг начал снижаться, поэтому необходимо показывать такой Лукашенко-стайл - выступления, которые мы видели и на заседании в Борисполе, и в Ужгороде на таможне, когда Зеленский демонстрировал резкую риторику, делал чиновникам выговоры. Людям такое нравится и многие ждут от Зеленского именно такой политики. За 28 лет ничего не поменялось и люди ждут наказания для обидчиков, люди всегда любили, когда часть элиты страдает, это рассматривается как месть.

Читайте такжеНа кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре

Поэтому эта риторика Зеленского: попытка повысить рейтинг, компенсируя потери по "мажоритарке", где Слуга Народа много не возьмет. Сейчас им важно очень много взять за счет партийного рейтинга - ~120 депутатов + ~50 депутатов по мажоритарке. Соответственно, такая фракция потребует коалиции с одной или даже двумя партиями. Поэтому заявление Зеленского направлено на вероятный набор по партийному списку, чтобы впоследствии пришлось меньше барахтаться с построением коалиции, распилом должностей, торговаться, обмениваться с другими политическими силами – потенциальными участниками парламентской коалиции.

Читайте также"Вы считаете, что я идиот?": Зеленский "наехал" на и.о. главы ГФС и указал на дверь

Кроме того, Зеленскому важно выкинуть из политики топовую верхушку БПП и Народного Фронта, которая с ним конфликтовала, и, если его маневр удастся и скажется на рейтинге Солидарности, он сможет расставить на должности новых людей.

Поэтому в ближайшую неделю мы увидим еще нечто подобное от Зеленского, с резкими словами и демонстрацией непреклонной воли.