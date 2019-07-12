"Пошёл вон отсюда!" или Что на самом деле контролирует Зеленский

Михаил Подоляк

политтехнолог

12 июля 2019, 09:55

Вслед за "вон отсюда!" обязательно должно последовать жесткое действо, как в уличной драке.

Зеленский
Зеленский / sluga-naroda.1plus1.ua

Это сложно. Очень. Правильно разговаривать с нашими традиционными элитами, которые всегда наглеют. Считают себя неформальными паханами, ни в грош не ставят государство.

Форматов доходчивого "разговора", на самом деле, не так много. Либо все поверят, что ты - пацан (ага, именно пацан, а не Черчилль). Либо все поймут, что ты просто "пустослов" и быстро "разденут".

Но в любом случае, есть кое-что важное Владимира Зеленского и для любого другого на его месте. Если публично сказал кому-то сакраментальное "вон отсюда!", то обязательно потом должно последовать жесткое действо, как в уличной драке. Не просто слово, но и жёсткий удар в зубы. Иначе посчитают слабым и схарчат, начнут профессионально поджимать, обжимать, провоцировать...Классика.

Читайте такжеЗеленский в Борисполе: почему Лукашенко-стайл президента понравится народуХороший пример тому - история с бориспольским Годунком. Сценарные понты под телекамеры - это одно. Эффектно, конечно, не спорю. Очень похоже на голливудские истории о "крепком орешке" Брюсе Уилисе. А реальная жизнь - это всегда про реальный контроль. Над реальными вертикалями. Слово и дело... 

Так вот, что происходит в последние дни. Интенсификация обстрелов в зоне ООС и демонстративная стрельба по кортежу донецкого губернатора Кириленко, лично презентованного президентом.

Насколько и что именно контролирует здесь Зеленский и его команда? Кто и что сейчас доказывает новому президенту? Сразу скажу, что с "теневыми русскими" коммуникации у новой команды вообще нет и менеджируют постановочные стрельбы совсем другие ребята. А потому - пока не ясно в какую кулуарную повестку по Донбассу его отправляют... Шире - каково вообще влияние ребят Зеленского на армейскую вертикаль? Даже не на армейских топов, которые чисто "подзаработать", а на среднее офицерское звено? На то, которое весьма быстро может организовать движ.

И тут же смежное - ветеранские группы, их много, они агрессивны. Многие из них заточены под вчерашних уличных режиссёров и готовы активно играть на этой самой улице. Отмена любимой фишки ультрапатриотов в виде парада и последовавшие заявления Парубия и даже Гройсмана, что дадим деньги и надо выходить на улицу - сигнал. Сколько выйдет? Кто оплатит логистику? Степень агрессии? Куда это в итоге вырулит? Криминальные вертикали? Реальный и эффективный контроль?

Читайте такжеЗеленскому нужно срочно перестать копировать ПорошенкоПотому что криминал у нас реально принимает участие в госуправлении на разных уровнях. И целые регионы в монопольном управлении, как Одесса. И криминал очень хорошо умеет "разводить".

Силовая вертикаль. Полиция, в частности. Полиция сейчас далека от эффективности, погрязла в бесчисленных внутренних скандалах. Но это все равно ключевой ресурс, правда, только Авакова. И как он сыграет - по-прежнему большой вопрос. Потому что Аваков явно не член команды Зеленского и вполне себе может войти в ситуативный сговор с прочими теневыми игроками.

Ну и самое важное - психологическое. Президент регулярно получает ответку в виде прямых унижений. Тут ключевое - будет ли жёсткий ответ с его стороны, "загон" всех в уважительные правила или он банально сделает вид, что не слышит...

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Владимир Зеленский Михаил Подоляк Ярослав Годунок
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