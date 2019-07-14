Принуждение к прямым переговорам: что на самом деле стоит за разговором Путина с Зеленским

Зеленский и Путин

В официальных сообщениях о телефонных переговорах между президентами Украины и России есть определенные моменты, которые не бросаются в глаза, но являются значимыми. Речь о толковании отдельных слов представителя российского президента Пескова, которые могут пролить свет относительно того, кто может стоять за всем этим и с какой конкретно целью.

В частности, Песков сообщил, что после разговора Зеленского с Путиным переговоры по поводу содержащихся лиц продолжатся. Предлагаю обратить внимание на важный момент выступления Пескова. А пресс-секретарь Путина сказал следующее: "работа будет продолжена на экспертном уровне по всем содержащимся лицам". Причем, Песков впервые сказал, что будет обсуждаться, в том числе, и судьба главы украинского филиала РИА Новости Кирилла Вышинского.

Что за "экспертный уровень"? Уровень экспертов по чему? По обмену заложниками? Кто это может быть и кого может подразумевать Москва? Собственно, здесь они могут намекать только на одну политическую фигуру. Кто у нас позиционировался как переговорщик и коммуникатор? Кому непризнанные ДНР и ЛНР передали четырех украинских пленных, чтобы подчеркнуть "готовность договариваться"? Похоже, Кремль в очередной раз указывает на Медведчука.

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Кстати, чья партия утром 11 июля опубликовала заявление, где Медведчук прямым текстом требовал, чтобы Зеленский начинал прямые переговоры с Кремлем? И почему именно сейчас? Наконец, почему сразу после разговора Зеленского и Путина появилась новость, что уже 15 июля суд может отпустить Вышинского. И это тоже не просто совпадение.

А в сухом остатке все это означает, что операция Медведчука "Принуждение к переговорам" продолжается. Смысл этой операции - вовлечение официального Киева в прямые переговоры с Москвой, и, очевидно, официальное включение в процесс самого Медведчука.