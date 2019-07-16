Как окружение президента толкает его на должностные преступления

Борис Филатов и Владимир Зеленский в Днепре / сайт президента Украины

Посмотрел видео из Днепра, где президент в разговоре с местными чиновниками настаивает на том, чтобы дорогу "просто так" передали турецкому подрядчику – дескать, пусть строит.

Инспекция президента на строительство объездной дороги Днепра показывает, что Зеленского плохо информируют о механизмах работы автодорожной отрасли. Главе государства не потрудились объяснить, что все крупные проекты по ремонту дорог у нас проходят через ProZorro. Ни Укравтодор, ни местные власти не назначают подрядчика. Подрядчика выбирают на прозрачном тендере! Так откровенно навязывать областному совету конкретную компанию – это дикость, если не должностное преступление.

Безусловно, идею протолкнуть турецкого подрядчика придумал не сам Зеленский. Есть люди в его окружении, которые усиленно лоббируют турков и хотят превратить их в "придворную" компанию, отдав все основные тендеры… Хотя рассказы о каком-то особом качестве строительства у турецкой компании – это миф. Они очень много лет на украинском рынке. Строят не хуже, и не лучше, чем другие крупные украинские компании. Большая часть персонала – местные.

Читайте такжеНа кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре

Но пусть бы даже были турки, только дайте же им честно выиграть тендер в ProZorro! Потому что отказ от такой системы приведет к тому, что на закупки вернется коррупция. Если в Офисе Президента действительно хотят отказаться от ProZorro и заключать контракты на строительство и ремонт дорог по переговорной процедуре – это очень опасный сигнал. Снова вернется система грандиозных "откатов", конкуренции не будет, цены начнут завышать. Вместо того, чтобы дать толчок развитию отрасли, ее просто угробят.

И еще один тревожный звоночек. Президенту сейчас готовят какие-то секретные списки людей в "Укравтодоре", которых нужно уволить. Зеленский во время визита в Днепр говорил об этом Славомиру Новаку. Хочется спросить: это что, попытка вернуть систему "смотрящих", которая назначается окружением Президента? Мне кажется, последние "инициативы" окружения Президента по поводу дорожного рынка требует очень пристального внимания со стороны антикоррупционных организаций и журналистов.

Читайте такжеОтвет на вопрос "Who is Mr Zelensky?" уже ясен