Как Нафтогаз втянул Зеленского в дешевый пиар на цене газа

Юрий Корольчук

Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

17 июля 2019, 09:54

В Нафтогазе нагло обманули президента, заявив, что компания "снижает цену для населения".

Владимир Зеленский на совещании с представителями Нафтогаза и Министерства энергетики и угольной промышленности / сайт президента Украины

Нафтогаз Украины заявил, что в июле цена на природный газ для населения будет снижена на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с июньской ценой - до 4,905 тыс. грн за 1000 куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Накануне представитель Нафтогаза Андрей Фаворов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подписал распоряжение о снижении цены на природный газ для населения в июле на 10,4%.

Нафтогаз Украины не оставляет своего основного занятия - это манипуляции и обман потребителей. Даже больше! Представители Нафтогаза втянули в свои манипуляции президента Зеленского, используя его социальные намерения по снижению цены на газ для населения.

В Нафтогазе нагло обманули президента Зеленского. Помпезное подписание распоряжений в "прямом эфире" и заявления, что именно Нафтогаз "снижает цену на газ" - это афера довольно низкого уровня. Ведь это не соответствует действующему законодательству. Цену на газ и условия ее определения устанавливает правительство. К тому же, цена на газ снижалась, поскольку снижалась цена на рынках ЕС, где покупает газ Нафтогаз. Это не заслуга Нафтогаза и не его договоренности о снижении европейского реверсного газа для украинцев.

Более того, нужно помнить, что для населения поставляется газ, который добывается в Украине и его цена не может превышать 4000 грн за 1000 куб. м.

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Не менее поражают рассказы представителей Нафтогаза о том, что дешевая цена газа в ЕС - это следствие роста предложений российского и американского газа. И если о российском газе - это правда, то приплетание сюда американского LNG газа можно только отнести к очередному "прогибанию" и "ползанию" руководителей Нафтогаза.

Кстати, сейчас почти 4-месячная история со снижением цены на газ в ЕС завершилась - цены поползли вверх. И дальше население Украины не будет слышать басен Нафтогаза о низкой цене на газ. Украинцам стоит готовиться опять к высоким ценам на газ зимой.

Попытки Нафтогаза и его председателя Коболева поддержать президента Зеленского по снижению тарифов - это перечеркивания всех тех ценностей, которые декларирует команда Зеленского. Ведь основное социальное обещание Зеленского - это снижение тарифов. Однако, президент и Нафтогаз не снижают цены и тарифы. Они могут инициировать пересмотр условий формирования цены.

К тому же, негативно поражает заискивание, с которым представители Нафтогаза пытаются угодить Зеленскому подписывая в кабинете президента документ-"пустышку" о снижении цены на газ.

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Такие действия Нафтогаза относительно неожиданного и щедрого снижения цены на газ имеют одно объяснение - избирательный процесс в Верховную Раду. Нафтогаз уже более трех лет выполняет политическую роль, а не экономическую. Ранее он это выполнял при президенте Порошенко. Сейчас - пытается продемонстрировать свою политическую выгодность Зеленскому. Но нужна ли такая медвежья услуга Зеленскому?

В то же время, в Нафтогазе пытаются искусственно сузить внимание президента Зеленского к вопросу цены газа и отвлечь внимание от монополизации рынка газа. Монополизацией уже 5 лет успешно занимается Нафтогаз. Зеленскому хватило бы одного визита на предприятия облгазов, чтобы понять, как формируется конечная цена на газ для потребителей и почему Нафтогаз не прекращает своих попыток получить под монопольный контроль газовые сети. Однако, выборы 21 июля могут поставить точку в горячих переживаниях Нафтогаза и окружения президента Зеленского за высокие тарифы на газ для населения. И с таким монополистом, каким является Нафтогаз, зимой население не увидит низких цен на газ.

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