Российский Мугабе, или Почему Путин намерен править до 90 лет

Евгений Киселёв

Журналист, телеведущий, политический аналитик

19 июля 2019, 09:34

Самостоятельно Путин никуда не уйдет, поэтому его будущее зависит от общества и элит.

путин дед
Владимир Путин не собирается уходить в 2024 году и намерен править как Мугабе

Последние опросы общественного мнения в России показывают: подавляющее большинство россиян не интересуются политикой и не готовы в ней активно принимать участие.

Растет отчуждение между рядовыми гражданами и властью – на фоне чудовищно возросшего разрыва между показным богатством верхушки общества, включая приближенных Путина, и падением уровня жизни остального населения. Плюс жуткое чиновничье хамство, полное игнорирование запросов общества, грубое подавление мирных протестов неполитического свойства, например, против точечной застройки или мусорных свалок.

Большинство россиян вообще не хотят иметь ни царя, ни жестокого правителя, ни Путина, ни Единой России. На мой взгляд, в ближайшие годы нас ждет обвальный кризис доверия к власти.

Читайте такжеЧетыре утопии РоссииНа местных выборах, которые должны состояться в сентябре в Москве, Петербурге и ряде других регионов России, представители правящей партии идут на выборы как независимые самовыдвиженцы, а не как кандидаты от Единой России - власть боится, что принадлежность кандидатов к правящей партии может привести к их поражению. Кстати, так случилось на губернаторских выборах в нескольких регионах страны минувшей осенью, где граждане дружно проголосовали за фиктивных, по сути дела, "оппозиционных" кандидатов, которые были выдвинуты от Компартии или от ЛДПР Жириновского просто для того, чтобы создать видимость конкуренции. Избиратели это понимали и все равно голосовали за этих псевдооппозиционеров, просто чтобы провалить кандидата от правящей Единой России.

И еще. В России выросло уже целое поколение людей, которые не знают другого президента, кроме Путина. Популярность его в значительной мере объясняется безальтернативностью. Как говорил один мой коллега, если по телевидению каждый день подолгу показывать голую задницу, то очень скоро у голой задницы будет высокий рейтинг. Но я уверен, что поколение 18-летних, которое телевизор не смотрит, в Путина отнюдь не влюблено, и, когда оно станет ядром активного электората, Путин уже не сможет побеждать на выборах, несмотря ни на какие административные ресурсы, трюки политтехнологов и маленькие победоносные войны.

Читайте такжеРоссиянам придется сразиться с сыном вертухаяДругое дело, что если Путин поймет, что он более не в состоянии удерживаться у власти даже с помощью имитации демократических выборов, то он просто выбросит ее на помойку. Вся эта мишура – сбор подписей в поддержку кандидатов, избирательные комиссии, муниципальные фильтры, споры вокруг того, какие партии имеют право выдвигать кандидата в президенты – только ли представленные в Государственной Думе либо все официально зарегистрированные, и прочие вещи, призванные создавать видимость электоральной легитимации президентской власти – будет отправлена на свалку истории. И Путин останется у власти методом восточного диктатора, то есть будет провозглашен пожизненным президентом, и это будет записано в Конституции. Другой вопрос - примет ли это общество, примут ли это элиты, примут ли это различные группы интересов? Скоро узнаем.

Если кто верит в россказни некоторых политологов относительно того, что России в 2024 году, когда истекает очередной шестилетний президентский срок Путина, предстоит решать проблему транзита власти, имейте в виду: никуда в 2024 году Путин не уйдет. Он собирается, как Мугабе, править до 90 с лишним лет, благо, здоровье, кажется, позволяет. Впрочем, Мугабе в конце концов свергли – могут свергнуть и Путина.

Отдельный вопрос – к чему может привести силовая смена власти в России? Есть опасность, что такой сценарий может привести к распаду государства. И в этом случае останется только молиться, чтобы, как в 1991 году, этот процесс оказался бы относительно бескровным.

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Россия Евгений Киселев Владимир Путин Единая Россия
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