Опущенное "политстарье", или Как украинцы послали подальше старую элиту

Старая элита на выборах 2019 получила поражение / Reuters

Результаты парламенских выборов 2019 вполне предсказуемы. Полноценная электоральная перезагрузка практически состоялась.

Потому что реально "до-ста-ли!" До зубовного скрежета достали местечком псевдопатриотизмом, показушной шароварщиной, неистовым жлобством и постоянными понтами "мы, мы, мы - самые, самые, самые". Но при этом при любой возможности клянчим денег уже даже у Папуа-Новой Гвинеи, контрабандим даже китайский ширпотреб на свои пустые рынки и не можем починить банальную асфальтовую дорогу между двумя населёнными пунктами. Вот вообще не можем. Никак. Руку возле сердца - да, а починить что-то - нет.

Потому и послали всех подальше. Не до конца, к сожалению. Небольшая часть традиционных чувырл все-таки устояла под натиском общественного голосовательного гнева.

Читайте такжеВыборы в Раду: обнародованы свежие данные по явкеТем не менее, новая команда получает шанс самостоятельно сформировать и коалицию, и правительство. И попробовать реально перезагрузить наши традиционные общественные отношения, в сердцевине которых всегда лежало "я - начальник, феодал, министр; ты - дурак, лох, налогоплательщик".

Это ровным счётом не означает, что бесполезные, но жирно упакованные персонажи, десятилетиями сидевшие во власти не попытаются чучелом, тушкой, ждуном из приёмных обратно пролезть. На любых условиях. Вымаливая госпайку. Единожды вкусив сановное безделье - остановиться трудно. И тем не менее, имеем показательный во всех отношениях разгром старой, пропахшей нафталином элиты. Которая сейчас стоит посреди своих унылых штабов с широко закрытыми глазами. И сама себя жалеет. И обязательно ищет виновных (как правило, это "не тот народ", "пятая колона числом 73%"). Короче, виноваты все. Страна, люди, граждане. Но только не они и не их ошалевшие pr-своры, годами обливавшие страну слюной ненависти.

В любом случае, долевое участие всех этих славных ребят в получении "доходов" с ручного управления государством резко упадёт. А потому опущённое "политстарьё" обязательно будет орать благим матом, титушно выходить на улицы, созывать очередные стихийные протесты. Да, все это будет. Мы ведь не умеем делать выводы.

Читайте такжеВыборы в Верховную Раду 2019: главные событияНо все-таки пока у нас есть время чуть насладиться эпическими результатами. Юные ноунеймы в одну калитку выносят всех этих напыщенных и вконец пропахших индюшатиной политиков. Отлично. С похмельем потом разберёмся, пока лечим злобных наркоманов.

Ну и ложка настоящего дёгтя. Петр Порошенко с осколками, который прошёл. Все, что произошло на этих досрочных выборов, все эти поразительные результаты – следствие не каких-то изящных новых технологий. Все это следствие потрясающего лицемерия в исполнении этого господина. Его омерзительные интрижки, обманы, кидки, разводняки, покрытые слюнявым пафосным трепом и привели к нынешнему результату. Но что хуже всего - он так и не заплатил политическую цену до конца. И потому продолжит сталкивать нас лбами, визжать бабскими истерическими голосами, компроматить и тянуть на самое вонючее дно.