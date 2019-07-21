Выборы в Раду - это конец смешных политиков и лубочных националистов

Ляшко и Саакашвили поругались в прямом эфире / скриншот

По данным экзит-полов и данным ЦИК, Ляшко не проходит, но новая Рада обещает быть не менее смешной. Не проходят Смешко и Гриценко, и это уже окончательный конец "сильных полковников" - сильных только на словах, но не на деле. Не проходят снова лубочные "националисты", потому что такие "националисты" никому не нужны. А двадцать пять процентов Порошенко ожидаемо усохли до девяти...

Расклад в будущем парламенте сложился в полном соответствии с возможностями и договорённостями главных игроков. Коломойский с Пинчуком взяли золотую акцию. Ахметова бортанули за чрезмерную жадность. Порошенко удачно сыграл с Медведчуком в поддавки. А Тимошенко оставили на скамейке запасных для будущих торгов...

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентГлупо давать какие-то "идеологические" оценки составу новой Рады, потому что никакой идеологии в новом парламенте, как и во всех предыдущих, нет. Парламент сделан на деньги конкретных олигархов, и ради денег для конкретных олигархов. Косметические отличия между партиями и актёрами созданы только для того, чтобы понравиться как можно большему количеству зрителей, голосующих кто за Буратино, кто за Мальвину, кто за Пьеро. Но в действительности нет никакой разницы - все они работают на Карабаса Барабаса.

И "русский мир" Медведчука мало чем отличается от "украинского выбора" Порошенко. А больше всего ватников проголосовало за Слугу народа, ЕС, и Голос Вакарчука. Эти партии обещают именно то, что ватникам нужно - мир с Россией сегодня, стабильность рабского существования завтра, и пресловутые европейские ценности - как гарантию загробной жизни.

Читайте такжеОпущенное политстарье, или Как украинцы послали подальше старую элитуВ этом парламенте, как и в прошлых, нет ни одной по-настоящему идеологической, проукраинской, патриотической партии. Поэтому у Медведчука такой низкий результат - потому что большая конкуренция ватных "ценностей" с другими партиями. Ведь никуда не делись те, кто ездит на заработки в Россию, кто работает на предприятиях, задействованных в производственной кооперации с Россией, кто прятался от мобилизации в Европе, и кто в 2014-м кричал "Путин - приди!"

Этот парламент, как и прошлые, слепили олигархи, живущие на ренту с рабского труда украинцев. Олигархи, которым, в принципе, всё равно, какой будет Украина, лишь бы норма прибыли не уменьшалась. Но слепили они такой парламент только потому, что это допустили сами украинцы, большинству которых тоже всё равно, какой будет Украина, лишь бы нищенское существование не становилось более нищенским.