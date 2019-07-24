Развилка в судьбе Украины: что означает победа Слуги Народа и чем она может закончиться

Партия Слуга Народа одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах-2019 / Reuters

Результаты парламентских выборов 2019 года демонстрируют, что Украина сегодня еще дальше от модели парламентско-президентской республики, чем в 2010 году, когда Конституционный суд создал для Виктора Януковича возможность вернуться к президентско-парламентской форме правления.

Но разница ощутима. В 2010 году Виктор Янукович узурпировал власть. В 2019 году все произошло благодаря воле народа, без всякой узурпации и конституционных изменений.

Граждане Украины в своем подавляющем большинстве проголосовали не за партию Слуга народа - такой партии до сих пор на самом деле и нет. Они проголосовали за персональную ответственность одного человека – Владимира Зеленского.

Читайте такжеСтоматолог, блогер, учитель и кондитер: кто выкинул старых политиков из властиЭто означает, что сами граждане не воспринимают государство как инструмент баланса региональных, политических, социальных интересов. Они не хотят сами активно участвовать в государственном строительстве через своих избранников в парламенте. Они не отдают себе отчет в глубине накопившихся противоречий, которые могут быть решены только в свободной парламентской дискуссии. Всю ответственность за разрешение этих противоречий, за принятие необходимых решений, за изменения в стране они возлагают на одного человека. И в этом смысле отношение украинцев к своему государству гораздо в большей степени напоминает отношение россиян или белорусов, чем отношение поляков или чехов.

Однако отличие украинской модели государства от российской и белорусской заложено на самом деле не только в Конституции, а в самой сути функционирования обществ в трех соседних странах. Россияне и белорусы способны сохранять многолетнее доверие к своим лидерам, чтобы те не предпринимали – потому что отождествляют их режимы с самими государствами. Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому сегодня выглядит как доверие к собственным надеждам на лучшее будущее. Украинцам не нужен парламент, не нужна дискуссия, не нужно собственное участие в жизни страны только потому, что они верят, что это лучшее будущее скоро наступит.

Читайте такжеПорно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элитуСамым важным в этом смысле является не сам момент голосования в 2019 году. Самой важной станет реакция украинцев на понимание ими того простого факта, что никакое лучшее будущее и кардинальное изменение ситуации их в ближайшие годы не ожидает.

Именно здесь нас и поджидает главная развилка в развитии страны. Либо большинство нации предпочтет послушно закрыть на это глаза, чтобы не признаваться самим себе в силе иллюзии, в которой пребывало общество – и тогда мы получим авторитаризм белорусского образца, авторитаризм бедных, которыми будет управлять небольшая группа сытых "слуг" во главе с вождем нации. Либо мы вновь вернемся к привычному украинскому состоянию недоверия к любой власти, согласования интересов, усилению роли общества и парламента. И тогда нам придется в ускоренном порядке наверстывать те возможности, которые были упущены за время единоличного правления страной.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо