Зеленский оказался на развилке: какой путь выберет президент

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

25 июля 2019, 08:27

Однопартийное или конституционное большинство - команду президента ждет непростое решение.

Зеленский
Владимир Зеленский оказался на развилке/ president.gov.ua

Итак, команде президента уже не нужно ни с кем договариваться о коалиции. "Слуге народа" хватает собственных депутатов, чтобы сформировать большинство в Раде и принимать любые законы и назначения.

Хорошо это, или плохо?

Меня не пугает концентрация власти в одних руках. Это дает возможность быстро провести необходимые изменения и реформы. Не нужно ни с кем согласовывать задуманное. Не надо растягивать процесс на сложные процедуры и долгие годы. Можно делать то, что необходимо.

Но в этом же и самый большой риск. Дело не в том, что Владимир Зеленский может стать маленьким диктатором большой страны в стиле Александра Лукашенко. В Украине это еще не удавалось никому. Тут любой президент садится на пороховую бочку, если концентрирует всю власть в своих руках, но использует ее не для того, на что надеялись избиратели.

Читайте также"Зебилы" и "вата": почему союз Слуги народа с Голосом будет аморальнымМайданорасположенность украинцев никто не отменял. Или следующие выборы, где такого президента сразу же снесет волной ненависти, как и нерадивого предшественника. Хотя Зеленский говорит, что пяти лет одного срока ему хватит. Но вряд ли он хочет покинуть пост президента в 2024 году под градом гнилых помидоров неуважения и презрительное улюлюканье когда-то восторженных почитателей.

Когда кто-то концентрирует всю полноту власти в своих руках стоит задавать только один вопрос: зачем?

Хорошо, если власть действительно необходима для быстрых реформ, серьезных изменений к лучшему и выполнения общественных запросов, которые накопились за 28 лет.

Но совсем другое дело, если власть необходима ради того, чтобы получить возможности для личного обогащения и освоения коррупционных схем и монопольных финансовых потоков окружением, как это было с Петром Порошенко. В публичном пространстве – 144 решительных реформы, построение новой армии, война с российским агрессором, а на самом деле – сотрудничество с Медведчуком, Липецкая фабрика, офшоры, Мальдивы и свинарчуки. Это грозит стандартным сценарием - разочарование, нарастание недовольства и протестов, Майдан или очередные выборы, где тебя выгоняют вон.

И рисков здесь больше для Зеленского, чем для Украины. Мы привыкли жить в постоянной ситуации противодействия власти и тотального неприятия любых попыток использования власти ради личных интересов.

Украинцы готовы вручить всю полноту власти только тому, кто действительно готов к настоящим изменениям. И готов ответить за это своей головой.

Сегодня, имея 254 голоса в Раде, Зеленскому можно не искать политических союзников. Но опасность состоит в том, чтобы эти 254 голоса не стали "теплой ванной" для президента. Когда он перестанет слышать не только мнение оппонентов, но и точку зрения гражданского сообщества и простых людей.

Если изменения будут касаться только косметического ремонта власти по формуле замены "плохих" людей в системе на "хороших", то президент Зеленский точно не впишет свое имя в историю Украины. Даже если весь президентский срок он будет честным парнем, каким старался быть Ющенко. Шанс уйти на покой с президентского кресла, оставшись хорошим человеком в этом варианте минимальный А следующие правители очень быстро смогут вернуть назад всю старую систему теневого государства, которая дает преференции меньшинству в ущерб интересов большинства.

Читайте такжеПорно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элитуНо президенту будет мало 254 голоса, если у него есть настоящие желания и амбиции кардинально изменить всю постсоветскую систему власти, начав с основания – принять новую Конституцию, перестроить структуру власти, в десятки раз сократить количество чиновников, провести административно-территориальную реформу и построить настоящее местное самоуправление.

Нужно искать еще 50 голосов. Только 300 голосов в Раде дадут возможность воплотить в жизнь кардинальные изменения. Совершить настоящий перезапуск государства.

Своих голосов "Слуге народа" уже не хватит. Придется с кем-то договариваться. И реальных вариантов союза может быть только два.

Первый – с Юлией Тимошенко, которую они считают опасным конкурентом для президента Зеленского. Но которая декларирует готовность к радикальным переменам, которые Юля озвучила и презентовала в своем "Новом курсе".

Второй – с "Голосом" Святослава Вакарчука, идеологически близкому к "Слуге народа". Команда Вакарчука – тоже "новые" и заявляют, что хотят изменить систему власти. Но с неудобным по характеру лидером, который не воспринимает Зеленского на личном уровне.

В такой коалиции есть еще один большой плюс. Это демонстрирует всей стране, что президент Зеленский не закрылся внутри своей команды, а готов быть президентом для всех. Даже для тех, кто за него не голосовал.

Если мы говорим о монокоалиции, то с ее помощью Зеленский сможет получить любую желаемую должность – своего генпрокурора, премьер-министра, любого министра, включая главу МВД, спикера парламента.

Читайте также"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в РадуНо если речь идет о широкой коалиции - конституционном большинстве, то, например, кандидатуру спикера Рады, уже нужно выносить для широкого публичного обсуждения. Глава Верховной Рады должен быть известной и публичной фигурой в обществе, способный вести коммуникацию, как с гражданским обществом, медиа-сообществом так и с партнерами по коалиции. К примеру, с Вакарчуком.

Развязку мы увидим уже скоро. В ближайшие несколько дней должна разрешиться ситуация, как команда президента будет управлять страной: с помощью монокоалиции или попытается создать конституционное большинство в Раде.

От этого зависит и то, кто станет спикером нового парламента: простой статист или человек, способный по-настоящему обеспечить объединение различных полит сил под куполом Рады

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Верховная Рада Владимир Зеленский коалиция Сергей Гайдай
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