Украинская рулетка в медицинских учреждениях

В публикации "Русская рулетка в Британском офтальмологическом центре" от 31 октября 2018 года я поведал о несчастье, постигшем меня после того, как врачи-шарлатаны этого центра вмонтировали мне в правый глаз какую-то дрянь, и теперь он видит такое, что врагу не пожелаешь.

Починить изуродованный глаз берутся в другом офтальмологическом центре, но стоить это удовольствие будет порядка 130 тысяч гривен. Естественно, я вознамерился взыскать эту сумму с "британцев", для чего решил обратиться с исковым заявлением в суд, поскольку добровольно компенсировать предстоящие мне расходы они не собираются. Необходимым условием такого обращения является наличие в пакете документов Заключения клинико-експертной комиссии "Департамента охраны здоровья при КГГА" о правомерности моих претензий.

Учитывая, что Киев это, по образному выражению, – "большая деревня", и специалисты, относящиеся к какому-либо "цеховому братству", друг друга хорошо знают, я попал в ситуацию, когда эксперт – некая Шаргородская Ирина Васильевна – профессор и доктор медицинских наук (а теперь – внимание!), несколько лет проработавшая рука об руку с главным врачом "Британского центра" Артёмом Бурдеем, должна была свидетельствовать не в его пользу, а защищать интересы какого-то чудаковатого старичка. Правда смешно?

Худшие ожидания оправдались – эта драная курица (извините, не могу сдержать эмоций), руководствуясь принципом корпоративной солидарности, наплела в своих выводах такое, что впору взыскивать с меня за нанесение морального ущерба "британским" шарлатанам, а заодно персоналу МОЗ и Департамента – ведь я почти год домогался проведения экспертизы, отвлекая занятых людей от забот, направленных на охрану здоровья населения.

В результате имею: почти 20 тысяч гривен затраченных на неудачную операцию и раздумья у разбитого корыта – где найти деньги на ремонт глаза. Вот такая она – украинская рулетка в приложении к нашей медицине, да и не только…